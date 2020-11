Líderes mundiales felicitan a Joe Biden y Kamala Harris tras ganar elección en EU

Líderes mundiales felicitaron a Joe Biden y Kamala Harris tras conocerse su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La canciller alemana, Angela Merkel, los felicitó y recalcó la importancia de la "amistad transatlántica" para superar los actuales retos globales. En un comunicado al poco de conocerse que Biden ganó también en el estado de Pennsylvania y, con él obtuvo la mayoría de electores necesarios para proclamarse vencedor de los comicios, la canciller le deseó "fortuna" y "éxito" al demócrata y a Harris.

"¡Enhorabuena! Las ciudadanas y los ciudadanos de Estados Unidos han decidido. Joe Biden será el 46º presidente de los Estados Unidos", aseguró en un comunicado la canciller. "Le deseo de corazón fortuna y éxito y felicito también a Kamala Harris, la primera vicepresidenta electa de su país", agregó. "Nuestra amistad transatlántica es insustituible si queremos superar los grandes retos de nuestro tiempo", subrayó la canciller.

El presidente alemán, Frank Walter-Steinmeier, también reaccionó rápidamente a la noticia de la victoria de Biden: "Su presidencia está asociada a las esperanzas de un número incontable de personas, mucho más allá de las fronteras de su país, incluyendo Alemania".

El presidente fránces, Emmanuel Macron, tuiteó: "Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades Joe Biden y a Kamala Harris! Tenemos mucho que hacer para afrontar los desafíos actuales. ¡Actuemos juntos!".



The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!

