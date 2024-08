Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- El líder supremo de Irán abrió la puerta a la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de su país, que avanza rápidamente, y dijo a su gobierno civil que “no hay barreras” para dialogar con su “enemigo”.

Las declaraciones del ayatolá Ali Jamenei establecieron líneas rojas claras para cualquier conversación que tenga lugar bajo el gobierno del presidente reformista Masoud Pezeshkian y renovaron sus advertencias de que no se debe confiar en Washington.

Pero sus comentarios reflejan los que se hicieron en el momento del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, que supuso una importante reducción del programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

Sin embargo, no está claro cuánto margen de maniobra tendrá Pezeshkian, en particular porque las tensiones siguen siendo altas en Medio Oriente en general por la guerra entre Israel y Hamas y porque Estados Unidos se prepara para una elección presidencial en noviembre.

“No tenemos por qué depositar nuestras esperanzas en el enemigo. No debemos esperar la aprobación de los enemigos para nuestros planes”, dijo Jamenei en un video difundido por la televisión estatal. “No es contradictorio enfrentarse al mismo enemigo en algunos lugares, no hay barreras”.

Jamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, también advirtió al gabinete de Pezeshkian: “No confíen en el enemigo”.

Jamenei, de 85 años, ha instado ocasionalmente a entablar conversaciones con Washington o las ha rechazado después de que el entonces presidente Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

Conversaciones indirectas

En los últimos años se han celebrado conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos con la mediación de Omán y Qatar, dos de los interlocutores de Estados Unidos en lo que respecta a Irán. Las declaraciones de Jamenei se produjeron un día después de que el primer ministro de Qatar visitara el país.

Cuando se le pidió un comentario, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a The Associated Press: “Juzgaremos a los líderes de Irán por sus acciones, no por sus palabras”.

“Hace tiempo que afirmamos que, en última instancia, consideramos que la diplomacia es la mejor manera de lograr una solución eficaz y sostenible con respecto al programa nuclear de Irán”, afirmó. “Sin embargo, estamos muy lejos de algo parecido en este momento, dadas las escaladas de Irán en todos los ámbitos, incluidas sus escaladas nucleares y su falta de cooperación” con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas.

“Si Irán quiere demostrar seriedad o un nuevo enfoque, debería detener las escaladas nucleares y comenzar a cooperar significativamente con el OIEA”, dijo.

Desde el colapso del acuerdo, Irán ha abandonado todos los límites que el acuerdo imponía a su programa y enriquece uranio hasta un 60% de pureza, cerca de niveles de grado armamentístico del 90%.

Las cámaras de vigilancia instaladas por el OIEA han sido desmanteladas, mientras que Irán ha prohibido el acceso a algunos de los inspectores más experimentados del organismo con sede en Viena. Los funcionarios iraníes también han amenazado cada vez más con que podrían intentar fabricar armas atómicas.

Aumentan las tensiones entre Irán e Israel

Mientras tanto, las tensiones entre Irán e Israel han alcanzado un nuevo nivel durante la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Teherán lanzó un ataque con drones y misiles contra Israel en abril, después de años de guerra en la sombra entre los dos países que llegó a su clímax con el aparente ataque de Israel a un edificio consular iraní en Siria, en el que murieron dos generales iraníes y otras personas.

El asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, también llevó a Irán a amenazar con tomar represalias contra Israel.

Pezeshkian, un exlegislador que ganó la presidencia después de que en mayo un helicóptero cayera y muriera el presidente de línea dura Ebrahim Raisi, hizo campaña en parte con la promesa de volver a entablar negociaciones con Occidente. Las declaraciones de Jamenei como líder supremo de Irán podrían brindarle la cobertura política para hacerlo. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Pezeshkian, Abbas Araghchi, estuvo muy involucrado en las negociaciones sobre el acuerdo de 2015.

Sin embargo, no es sólo Irán el que se enfrenta a una nueva presidencia. Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales el 5 de noviembre, con la vicepresidenta Kamala Harris y Trump como principales candidatos. Irán ha estado preocupado por el regreso de Trump al poder.

Si bien Estados Unidos mantuvo conversaciones indirectas con Irán durante la presidencia de Joe Biden, no está claro cómo se trasladarían esas conversaciones a una posible administración de Harris. En un discurso pronunciado la semana pasada en la Convención Nacional Demócrata, Harris dijo: “Nunca dudaré en tomar cualquier medida que sea necesaria para defender nuestras fuerzas y nuestros intereses contra Irán y los terroristas respaldados por Irán”.

La reunión del martes entre Jamenei y el gabinete de Pezeshkian incluyó la participación del exministro de Asuntos Exteriores Mohammad Javad Zarif, quien ayudó a Irán a alcanzar el acuerdo de 2015. Después de la reunión, Zarif dijo en un mensaje en línea que continuaría desempeñándose como vicepresidente en la administración de Pezeshkian después de haber renunciado públicamente anteriormente por la composición del gabinete.









