Las recomendaciones ante la tormenta invernal histórica en EU que ya dejó al menos 17 muertos

Nueva York.– Al menos 17 personas murieron en las últimas horas como consecuencia de la “tormenta histórica de invierno” que está golpeando varios estados del centro-este de Estados Unidos.

Las muertes ocurrieron en Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska y Ohio, informaron este sábado autoridades locales.

Los fallecimientos ocurrieron en su mayoría como consecuencia de accidentes de tránsito, y otro tanto por congelamiento en las calles y destrozos en sus casas por la fuerza del viento.



Alrededor de 60% de la población estadounidense enfrentaba algún aviso o alerta que tenía que ver con el clima invernal, y las temperaturas descendían abajo de lo normal, desde el este de las montañas Rocosas hasta los Apalaches, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La lluvia engelante cubría con una capa de hielo gran parte del noroeste que da al Pacífico, mientras la gente en el noreste enfrentaba la amenaza de inundaciones en zonas costeras y tierra adentro.

El mal tiempo está causando además una serie de inconvenientes en el fin de semana de Navidad: caos de los viajes, con miles de vuelos cancelados y demorados, cierre de autopistas congeladas, y cortes de electricidad.



Los vientos peligrosos “crearán un peligro potencialmente mortal para los viajeros que quedan varados, las personas que trabajan al aire libre, el ganado y las mascotas domésticas”, advirtió el NWS en un boletín.

Los expertos señalaron que la fuerte tormenta es consecuencia de una “explosiva ola de frío” proveniente del Ártico.



