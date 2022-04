"La solución diplomática no se logra excluyendo una de las partes"

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, dijo en entrevista con Leonardo Curzio, analista político y articulista de EL UNIVERSAL, que la abstención de México en la votación, el jueves pasado, de una resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, que finalmente resultó aprobada con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, “no es justificar en lo más mínimo la invasión de la Federación de Rusia sobre Ucrania”.

De la Fuente argumentó que “la posición de México, lo expliqué lo mejor que pude, desde un principio cuáles han sido las posiciones y los argumentos, y yo creo que fue correcto lo que hizo México”.

El jueves declaró en su intervención que “la permanencia o no de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, no constituye un factor que la exima o le imponga obligaciones bajo el derecho internacional. El punto central es llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, no suspender a un Estado de su pertenencia a un órgano subsidiario de esta Asamblea ante el cual todos los Estados miembros debemos rendir cuentas bajo las mismas reglas y conforme a los mismos criterios”.

México, aseveró, “está a favor de que la rendición de cuentas se practique regularmente en todo el sistema de Naciones Unidas. Necesitamos más transparencia, pero para ello necesitamos también más cooperación, diálogo y mejores prácticas”.

En la entrevista con Curzio, articulista de El Gran Diario de México, el embajador mexicano ante la ONU argumentó que “suspender a alguien del Consejo de Derecho Humanos honradamente me parece que no tiene en este momento mayor significado que alguna sanción diplomática”.

“Las condenas más enérgicas”

Sobre las críticas a la posición de México en la votación del jueves pasado, dijo que “también si se dice de manera un poco superficial: ‘¡Ay, qué barbaridad que se abstuvieron de condenar!’, no va por ahí (...) Hemos hecho las condenas más enérgicas. Esto no es justificar en lo más mínimo la invasión de la Federación de Rusia sobre Ucrania. No tiene nada que ver.

“Pensamos que no era en este momento algo que conviniera y, como podemos ver, los resultados nos han dado la razón. Tampoco es tan grave. Yo creo que a esta hoja se le da la vuelta y pasado mañana tendremos otra vez que enfrentar la verdadera realidad de lo que está ocurriendo ahí” en Ucrania. El embajador De la Fuente mencionó “que también hay que pensar en que las resoluciones tengan un impacto y que ayuden a la población, que las está requiriendo”.

“Se polarizó más la Asamblea”

Con la votación para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, De la Fuente analizó que “se polarizó más la Asamblea y yo creo que la resolución no tiene mucho sentido, se hizo de manera precipitada, no se abrió a consultas y para fines prácticos me parece que suspender, expulsar a alguien del Consejo de Derechos Humanos lo único que hace es darle más argumentos para que no rinda cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos”.

Opinó que “desde el punto de vista estrictamente legal, no le agrega, no le quita y desvirtúa un poco (...) lo que tiene que ser el objetivo principal de las atrocidades que han ocurrido en Ucrania, que es que haya una investigación independiente que identifique claramente quiénes son los responsables, que tipifique los delitos y los lleve a rendir cuentas ante el tribunal correspondiente, sea la Corte Penal Internacional o sea un tribunal especial”.

Arguyó que “suspender a alguien del Consejo de Derechos Humanos, honradamente me parece que no tiene en este momento mayor significado que alguna sanción diplomática, en donde por cierto no le va bien a los sancionadores, porque pierden 30% de lo que tenían hasta hace unos cuantos días con la resolución previa”.

Acerca del proceso de votación en específico que culminó en la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el jueves pasado, el embajador mexicano ante Naciones Unidas detalló que “se cuentan nada más los votos a favor, que fueron 93; los votos en contra, que fueron 24, y eso da las dos terceras partes de los que votaron. Las 38 abstenciones no cuentan para estos fines”.

Consideró que “la votación en realidad no alcanzó ni para una mayoría simple del total de los Estados miembros de la ONU, que hubieran sido 97 y quedan muy por debajo de las 140 y 141 que se habían obtenido en las resoluciones previas, yo diría que fue una estrategia que no le salió bien, digamos, al ala más radical del bloque denominado como occidental. Si vemos los números fríamente perdieron 50 votos, 47 para ser exactos, con relación a los que tenían antes y le dieron a Rusia otros 20, con relación a los que habían juntado antes”.

“Bloque duro de países occidentales tiene que pensar en una estrategia un poco mejor diseñada”

El embajador De la Fuente aconsejó que “para la próxima, este bloque, muy duro, de países occidentales que quieren apoyar a Ucrania, está muy claro, al igual que queremos muchos otros hacerlo, tiene que pensar en una estrategia honradamente un poco mejor diseñada, como la que presentamos Francia y México hace un par de semanas, que logró tener mucho más apoyo y que está teniendo repercusiones en el terreno, porque ha ayudado a que las agencias de la ONU encargadas de entregar la ayuda humanitaria ya están empezando a tener un poco más de acceso y están pudiendo llegar con un poco más de seguridad, no plena, pero los últimos reportes que tenemos es que la asistencia humanitaria que se está requiriendo en forma creciente ha empezado a llegar a algunas regiones a las que hasta hace poco no había llegado”.

El embajador mexicano ante la ONU recordó que “inclusive los del propio Consejo de Derechos Humanos, la Alta representante Michelle Bachelet, solicitó y se formó también una comisión independiente que México también apoyó, por cierto, en Ginebra, para que investigara esto con tres expertos en derechos humanos.

“Pronto vamos a empezar a tener una evidencia mucho más documentada , porque claro, las imágenes que hemos visto son atroces, son inadmisibles, son desgarradoras. Pero eso no basta para poder proceder en los términos judiciales que corresponde al nivel de la instancias que están diseñadas para ello o si fuera necesario que se forme un tribunal especial encargado del caso, pero estar en esta dinámica de que ahora te voy a suspender, cuando lo que necesitamos es que el multilateralismo funcione mejor, y para ello necesitamos seguir todos en la mesa, con las grandes diferencias que tenemos”.

“Multilateralismo no se fortalece excluyendo”

De la Fuente aseguró en la entrevista con el articulista de El Gran Diario de México que “el multilateralismo no se fortalece excluyendo algún Estado. Se fortalece manteniéndolo. Esa es la virtud del multilateralismo. En realidad no tuvo mucho sentido, quedó la resolución, no le veo tampoco que vaya a tener muchas más consecuencias”.

El embajador mexicano ante la ONU estuvo de acuerdo en que con una condena previa “pierde fuerza el argumento de fondo, que tiene que ser el de identificar responsables, tipificar los crímenes y presentarlos para que rindan cuentas. Ese es el objetivo, no otras cosas”. Agregó que “es como el objetivo fundamental del cese al fuego, es o para lograr que haya una tregua verdadera o por lo menos para que haya pausas humanitarias que permitan que llegue la asistencia que se requiere, es decir, las acciones tienen que ir teniendo como que un sentido también práctico, de que tengan consecuencias y no quedarnos en algo que puede ser muy criticable para la ONU”. También rememoró que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, “nos criticó con buena razón para ello en su presentación ante el Consejo de Seguridad hace unos cuantos días. Dijo: a ver, no es posible que el Consejo de Seguridad siga en esta parálisis, y tiene toda la razón. Todo lo que abone a la polarización va también a abonar a la parálisis del aparato y el aparato con todas las imperfecciones que tenemos es lo que tenemos”.

“Parece que el objetivo vuelve a ser el valle del Donbás”

Sobre el conflicto en el terreno, el embajador De la Fuente indicó que “parece que hay un reagrupamiento de las fuerzas militares en el este de Ucrania, parece que el objetivo vuelve a ser el valle del Donbás. Parece que se quiere tratar de establecer desde luego un corredor que controle todos los puertos del mar Negro”.

Mencionó que esta evaluación “es lo que dicen los expertos militares que están viendo los movimientos de reagrupamiento, que están ocurriendo ahí en el terreno, pero yo creo que lo más crítico es que todavía en este momento no se ve que haya una mesa de diálogo que pueda empezar a prefigurar algunos acuerdos para pactar una paz y un cese al fuego”.

Sobre las conversaciones para acabar el conflicto, dijo que “en Estambul hay algunos indicios de que se están reuniendo, pero el otro día, conversando aquí con el secretario General”, António Guterres, “él mismo me hacía la reflexión, me decía: se imagina usted, ¿qué solución podría plantear un agente como Kissinger?”, —quien fue secretario de Estado de EU y consejero de Seguridad Nacional—, “y él mencionó el nombre, ante un conflicto de estos, que era un hombre que tenía un sentido muy práctico de las cosas. Cómo podemos parar esto, qué tipo de acuerdos se requieren, porque ya no basta con el hecho de que Ucrania diga ahora que desiste de su intención de afiliarse a la OTAN, no basta con decir que va a ver con calma su afiliación a la Unión Europea, es un problema territorial, como lo ha habido desde un principio y cómo puede resolverse ese problema territorial.

“Se va a confinar esta región de valle del Donbás y llegar hasta Crimea, y si ese fuere el caso, ¿cuáles son los posibles acuerdos que se pueden tener ahí para un cese al fuego? Si es que hubiere alguno”.

“Va a hacer falta una dosis de pragmatismo”

El embajador mexicano ante la ONU aseguró: “Yo sí creo que va a empezar a hacer falta una dosis de pragmatismo y por otro lado, reconocer que ha sido para el ejército ruso una sorpresa mayúscula, con la que no estaban contemplando enfrentarse. La resistencia del ejército y del pueblo ucraniano, valiente, muy valiente, y su propia ineficiencia, que también ha dejado sorprendidos a los expertos militares, cosa que yo debo de decir claramente, que no lo soy.

“Pero nuestros agregados militar y naval también forman parte del Estado Mayor del Consejo de Seguridad, tienen información que analizamos y es de donde yo he podido también empezar a entender un poco mejor cómo están los movimientos que se están llevando a cabo en el terreno.

“Pero lo nuestro es la salida diplomática. Creo que esa tiene que seguir siendo la línea y por eso también pensamos que esto no se va a lograr excluyendo a una de las partes, sino al contrario, manteniéndola en la mesa, a pesar y con todo y nuestras grandes diferencias”, concluyó el embajador de México ante la ONU.