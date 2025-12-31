Más Información
"Era el ángel de su hogar"; despiden a la pequeña Elena, de 6 años, víctima del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca
Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia
El Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México (AICM) informó esta mañana que debido a un banco de niebla, los aterrizajes se encuentran suspendidos.
A través de redes sociales, la terminal aérea detalló que por motivos de seguridad se suspendieron las operaciones de aterrizaje.
Señaló que los despegues “se llevan a cabo con normalidad”.
