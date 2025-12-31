El Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México (AICM) informó esta mañana que debido a un banco de niebla, los aterrizajes se encuentran suspendidos.

A través de redes sociales, la terminal aérea detalló que por motivos de seguridad se suspendieron las operaciones de aterrizaje.

Señaló que los despegues “se llevan a cabo con normalidad”.

#AIBJinforma



Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad

Seguiremos informando. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 31, 2025