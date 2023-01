La SIP condena "nueva represalia" contra El Nacional de Venezuela

Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes la persecución contra el jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Meza, y de otros comunicadores de este periódico por parte de agencias de seguridad de Venezuela, "en aparente represalia por reportajes publicados que incomodan al régimen", según dijo en un comunicado.

El pasado miércoles Meza fue ubicado en su vivienda y llevado detenido por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y un fiscal del Ministerio Público (MP) venezolano, para que declare "sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional", como señaló el propio editor en su cuenta de Twitter.

Al día siguiente, funcionarios de la Fiscalía le devolvieron su teléfono celular confiscado, de acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El presidente editor del periódico, Miguel Henrique Otero, reveló en Twitter que el MP también emitió citaciones contra él y otros cinco trabajadores del medio, entre ellos la gerente de Recursos Humanos, y que además las familias de dos periodistas que están fuera del país fueron amenazadas.

La "intimidación" responde, según Otero, a las investigaciones periodísticas publicadas por el medio a principios de enero "sobre los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón", presuntos testaferros de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, y quienes han sido sancionados en 2020 por el gobierno de Estados Unidos.

"Vamos a seguir trabajando; no nos vamos a silenciar", señaló Otero, quien está exiliado en España, como recogió en su comunicado la SIP.

Lee también Investigación periodística de El Nacional desata la citación judicial de varios de sus periodistas

El Nacional, blanco de las presiones del gobierno venezolano

La organización recordó que El Nacional, blanco de las presiones del gobierno venezolano, solo se publica en su versión digital y que desde 2022 están bloqueados el portal del diario y de otros medios independientes.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esta institución, Carlos Jornet, condenaron de forma conjunta "las recientes acciones de acoso contra los periodistas y editores del diario".

"No hay duda de que el régimen político busca acallar cualquier expresión que resulte contraria a sus intereses o los cuestione", afirmaron Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina.

Lee también Latinoamérica, con México a la cabeza, es la región más mortífera para periodistas

Ambos directivos de la SIP aludieron a los más de 300 medios cerrados en la última década por parte del gobierno venezolano, así como a la confiscación de las instalaciones de El Nacional en abril de 2022.

El más reciente Índice Chapultepec de la SIP muestra a Venezuela en el penúltimo lugar de 22 Estados en materia de libertad de prensa.

El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas. La medición se hace sobre la base de los principios de las declaraciones de Chapultepec y de Salta de la SIP.

La SIP, con sede en Miami (Florida), es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.

Lee también Miguel Henrique Otero: "Vamos a seguir denunciando, no nos vamos a callar"

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

mcc