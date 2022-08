La mujer que logró huir de un asesino serial y luego lo llevó a la pena de muerte en EU

Pocas son las personas que, como Lisa McVey, son secuestradas por un asesino y violador y viven para contarlo e incluso colaboran para poder llevarlo hasta la justicia, comprobar sus crímenes y hacerlo pagar sus penas.

La noche del 3 de noviembre de 1984, mientras la joven de 17 años estaba volviendo de su trabajo en bicicleta, un carro la tumbó y, en lugar de recibir ayuda, el conductor rápidamente le apuntó con una pistola en la sien. La orden era que entrara al auto y se desnudara mientras su captor le ponía una venda en los ojos.

Lisa, que ese mismo día había tomado la decisión de suicidarse e incluso había escrito una nota despidiéndose, estaba siendo secuestrada por Bobby Joe Long, un asesino serial del que la Policía aún no conocía nombre, pero que había dejado ya ocho víctimas en Florida, Estados Unidos.

Los cuerpos aparecieron en estado de descomposición, amarrados en las extremidades, con las piernas en posiciones que solo se lograron porque el hombre rompió partes de su cadera.

Según lo que contó en el documental de Netflix ‘Believe Me: The Abduction of Lisa McVey’, desde el momento en que Long le cubrió los ojos ella supo en su interior que tenía que sobrevivir a la situación, por lo que comenzó a recolectar pistas sobre quién era su captor.

Aunque no podía ver su cara, Lisa se dio cuenta de que estaba en un carro que tenía escrita la palabra ‘Magnum’ en el mando de control. Además, cuando el hombre la bajó del auto ella contó 32 pasos hasta que escuchó el sonido de la puerta de una casa.

Mientras Lisa intentaba mantenerse enfocada en conseguir pistas sobre dónde o con quién estaba, fue víctima de varios abusos sexuales y físicos por parte de Long, quien además le admitió que ya había violado a otras mujeres simplemente por “venganza” al género.

Como la sobreviviente lo recuerda, ella intentó ganarse la confianza de su captor y le dijo que podía ser su novia, lo cual hizo que Long la dejara ir al baño sola. Lisa recuerda pasar su mano por todas las superficies posibles, pues quería asegurarse de que hubiera evidencia física de su presencia en el apartamento.

También pudo reconocer que era un hombre con barba y con orejas pequeñas: “En un punto tomó mis manos y las puso sobre toda su cara. Yo nunca vi su rostro, pero con mis manos sí lo hice”.

Al parecer, la táctica que utilizó Lisa funcionó, pues a las 26 horas de su captura el hombre, que se acostaba al lado de ella mientras la tenía amarrada a la cama, le dijo que la iba a dejar en algún lugar cercano a su casa.

Lisa McVey at age 17 (her age of abduction). She’s the only survivor of serial rapist and murderer, Robert (Bobby) Joseph Long. pic.twitter.com/XC2zgGm2y4

— Memento Mori PodcastLinks in Bio (@MementoPod) February 19, 2021