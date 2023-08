Mientras el príncipe Harry se enfrenta en un duro juicio contra la prensa sensacionalista por recopilación ilegal de información, medios europeos aseguran que la separación de Meghan Markle y el hijo menor del rey Carlos III es inminente.

De hecho, el diario Daily Mirror señala que Markle habría exigido una millonaria suma a cambio firmar el divorcio y asegurar la manutención de sus dos hijos.

Es bien sabido que, tras la muerte de la reina Isabel, la relación del príncipe Harry y su esposa con la realeza no terminó en muy buenos términos. Es más, los malestares iniciaron antes del fallecimiento de la monarca. La propia pareja expuso y atacó duramente a la familia real en un libro e hizo una serie en Netflix que dejó a la Corona británica con muy mala imagen.

Meghan denunció que hubo incluso racismo en su contra, una versión que fue avalada por su esposo y que fue tomada de muy mal modo por la familia real. Meghan no asistió a la coronación de Carlos III. Sólo lo hizo Harry, quien no tuvo ningún papel oficial, al no ser ya miembro activo de la realeza.

Ahora la polémica envuelve nuevamente a Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes, al parecer, pasan por una fuerte crisis matrimonial y un próximo divorcio.

No obstante, la sorpresa viene debido a que medios europeos aseguran que la exactriz estaría exigiendo un millonario monto para firmar los papeles.

De acuerdo con el Daily Mirror, Meghan habría presentado una demanda por 80 millones de dólares para sellar el acuerdo de divorcio.

Además, la estadounidense habría pedido que le garanticen que sus dos hijos sigan en Estados Unidos. La pareja vive en California desde que abandonaron Londres.

No obstante, los medios aseguran que el rey Carlos III no está contento con la situación y estaría dispuesto a pedir la custodia de sus nietos, al igual que Harry.

Hasta el momento no se ha confirmado la situación.

También se habla de que Meghan podría regresar al cine, esta vez a través de Netflix, aprovechando que su contrato con el gigante del streaming se extiende hasta 2025. Según el Mirror, el equipo de la duquesa de Sussex está buscando obtener la aprobación de varios proyectos utilizando el acuerdo de $100 millones que tienen con Netflix.

Medios australianos han mencionado la posibilidad de que Meghan protagonice una nueva versión de "El Guardaespaldas", la famosa película de 1992 protagonizada por Whitney Houston.

