En las últimas semanas, las versiones de problemas en el matrimonio entre el príncipe Harry y Meghan Markle no paran de crecer, mientras la pareja se dedica a ignorar los comentarios.

¿Qué pasaría con los hijos de los duques de Sussex en caso de un divorcio? Por lo pronto, expertos reales aseguran que el rey Carlos III no dudaría en apoyar a su hijo a pelear la custodia de Archie y Lilibet.

En la monarquía británica existen varias leyes que darían ventaja al duque de Sussex si tuviera que disputarse la custodia de sus hijos, ya que al ser miembros directos de la familia real, pertenecen a una institución y deberían estar bajo su mando hasta que alcancen la mayoría de edad.

El escritor y experto en realeza Tom Bower, citado por medios británicos, señaló que Meghan Markle estaría cansada del príncipe Harry, por lo que el divorcio estaría por llegar antes de lo que muchos piensan. Y en caso de que esto llegue a suceder, el rey Carlos III estará ahí para apoyar a su hijo, a pesar de todos los inconvenientes que en los últimos tres años han ocurrido entre ellos.

Harry se ha quejado de racismo y malos tratos hacia su esposa, y ha causado el enojo de la familia real con sus entrevistas y la publicación de sus memorias, "Spare".

Meghan y Harry anunciaron públicamente su decisión de apartarse de sus obligaciones reales en enero de 2020 y terminaron por salir de Londres e irse a vivir a Estados Unidos.

En marzo de 2021, participaron en una reveladora entrevista con Oprah Winfrey, en la que hablaron abiertamente de su descontento dentro de la familia real.

Esta semana, el medio Radar Online informó que Meghan y Harry se están "tomando un tiempo por separado" -o haciendo una "SEPARACIÓN DE PRUEBA", como decía el titular- con la esperanza de salvar su relación. Según un informante, se han dado cuenta de que "Harry no encaja en el mundo de Meghan", y la pérdida de su acuerdo de podcast de Spotify fue un "cambio de juego" tal que decidieron que necesitaban pasar algún tiempo haciendo examen de conciencia en solitario en continentes separados.

"Los Sussex están bajo una tremenda presión financiera para financiar su lujoso estilo de vida en California, incluyendo su mansión de 14 millones de dólares y los enormes gastos de seguridad", dijo la fuente.

"Ese estrés, unido a sus problemas emocionales, ha convertido su vida en un infierno. Tomarse un tiempo separados en diferentes continentes espero que les ayude a encontrar lo que necesitan para seguir adelante", añadió.

El informe llegó días después de que empezara a circular en Twitter una versón de que Meghan ha "presentado los papeles del divorcio pidiendo 80 millones de dólares más la custodia total de Archie y Lilibet." Newsweek investigó la fuente de las afirmaciones del tuit, que ha sido visto más de 12.8 millones de veces, y descubrió que carecían de fundamento. DeuxMoi, la popular cuenta de cotilleos de Instagram, también publicó una información anónima en los últimos días afirmando que la pareja había "vendido su mansión en Montecito" y Harry estaba "viviendo en otro lugar".

Sin embargo, el miércoles, Page Six informó, con base en otra fuente, que todas las especulaciones sobre la ruptura de la pareja real eran totalmente falsas. "No es cierto. Es literalmente inventado", dijo el informante a la columna. Sobre la razón por la que Harry viajó a África, Page Six informó a fines del mes pasado que viajaria al continente africano solo este verano para filmar un documental de Netflix, aunque la huelga de guionistas de Hollywood podría retrasar el proyecto.

