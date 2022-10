Y la lechuga le ganó a Liz Truss. El tabloide Daily Star había publicado una foto de la primera ministra junto a este alimento adornado con una peluca rubia, ojos y boca. La pregunta era: “Puede Liz Truss durar más que esta lechuga?”.

Al final, la lechuga salió victoriosa después del anuncio de la dimisión de Truss como primera ministra. En un video de Daily Star, las luces de colores se arremolinaron alrededor del alimento.

Desde que el 'Daily Star' puso en marcha la broma, cada día mostró la evolución de la hortaliza, a la que le colocaron ojos y boca primero y una peluca después para darle más personalidad y atrapar al público.

“La lechuga sobrevivió a Liz Truss”, titularon un video.



Day seven: Which wet lettuce will last longer? https://t.co/iV0JSiaPey — Daily Star (@dailystar) October 20, 2022

No se marchitó en sus seis días en el centro de atención. Este alimento generalmente puede permanecer durante unos siete a 10 días, aunque esa es típicamente la vida útil de una refrigerada, no una cabeza que ha estado sentada sobre una mesa y con una peluca, recordó Daniel Victor en The New York Times.

Lee también: De lechugas y política británica

Truss ha sido la jefa de Gobierno más breve en la historia del Reino Unido.



Foto: AFP

Avanzó este jueves en una comparecencia frente a Downing Street que su sucesor será elegido durante la próxima semana.

A la mandataria conservadora le quedaban 73 días para superar la marca de George Canning, duque de Portland, que murió en agosto de 1827, 118 días después de asumir la jefatura del Ejecutivo.

Su sucesor, Frederick John Robinson, primer vizconde de Goderich, un miembro de la aristocracia rural británica, también conservador, superó esa marca por unos pocos días -mantuvo el Gobierno durante 143 días-.

Andrew Bonar Law, el único canadiense que ha gobernado el Reino Unido, se mantuvo en el poder durante 211 días, entre octubre de 1922 y mayo de 1923.

Con información de agencias