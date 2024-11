Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur que se perfila como secretaria de Seguridad Nacional, se caracteriza por dos cosas: su lealtad a Donald Trump, por la que estuvo en la terna de candidatos vicepresidenciales, y sus posturas antiinmigrantes.

Si se confirma su nombramiento, se sumará a Tom Homan, quien será el nuevo zar fronterizo, en la lucha contra la migración indocumentada y los cárteles que cruzan la droga en la frontera.

Noem, quien cumple su segundo mandato como gobernadora tras ser reelecta por amplio margen en 2022, siempre ha sido cercana a Trump, pero cayó en desgracia tras confesar en su libro “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” (No hay vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal con la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos), que mató a su perro “Cricket” porque era “imposible de entrenar”.

El escándalo alcanzó tales dimensiones que Trump marcó distancia; Noem argumentó que aquel hecho demostraba que es capaz de realizar los trabajos más espantosos si es necesario. Pero la opinión pública se fue en su contra.

Kristi Noem contra migrantes indocumentados en EU

Sus posturas migratorias son más que conocidas. Afirma que Estados Unidos sufre una invasión e incluso se ofreció a llevar alambrada de púas a la frontera sur de Estados Unidos en apoyo del gobernador Greg Abbott.

“Dakota del Sur no recibirá migrantes indocumentados que la administración Biden quiere reubicar. Mi mensaje a los migrantes indocumentados: llámenme cuando sean estadounidenses”, dijo.

Luego, cuando Abbott colocó alambre de púas en la frontera, en medio de un pleito con el gobierno federal por el tema de la seguridad fronteriza. También envió gente de la Guardia Nacional de Dakota del Sur a reforzar la frontera.

Acusó al presidente Joe Biden de estar “rehaciendo a este país. En un año o dos seremos Europa si permitimos que el presidente Biden continúe la invasión de nuestro país”. Declaró la frontera sur, una “zona de guerra”.

En la primera administración de Trump, Noem fue una firme defensora de la prohibición a gente de países musulmanes para viajar a Estados Unidos.

Durante la pandemia de Covid-19, se volvió noticia cuando rechazó imponer el uso obligatorio del cubrebocas en el estado.

Sobre los cárteles de la droga, Noem ha dicho que “los 50 estados de Estados Unidos tenemos un enemigo común: los cárteles mexicanos de las drogas. Están emprendiendo una guerra contra nuestra nación, y estos cárteles están perpetuando la violencia en cada uno de nuestros estados, incluso aquí en Dakota del Sur”.

