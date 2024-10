Los Ángeles.- La campaña de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó un nuevo anuncio dirigido a los votantes latinos indecisos que recuerda el ataque al Capitolio en la voz de un policía hispano que resultó herido en el asalto ocurrido en enero de 2021.

El anuncio titulado 'Real Heroes' en inglés y 'Nuestra Democracia' en español da voz al exsargento de policía del Capitolio, Aquilino Gonell, que critica al candidato republicano y expresidente Donald Trump por llamar “patriotas” a las personas que participaron en la insurrección.

“Nos insulta”, sostiene Gonell, de origen dominicano, que resultó herido mientras se enfrentaba al ataque de la turba.

“El juramento que hicimos para proteger nuestra democracia nosotros lo tomamos en serio, él (Trump) no; yo defendí el Capitolio el 6 de enero, pero ahora todos debemos defender nuestra democracia con nuestro voto”, advierte el hispano, autor del libro ‘American Shield: The Immigrant Sergeant Who Defended Democracy’.

Lee también “No cuesta 60 mil dólares enterrar a un maldito mexicano”; reportan que Trump enfureció tras funeral de soldado Vanessa Guillén

En un comunicado, la campaña de Harris dijo que el anuncio recuerda a los votantes latinos la retórica del candidato republicano sobre el ataque a una de las instituciones que sostiene la democracia en Estados Unidos.

En un foro con la comunidad latina la semana pasada organizado por Univisión, el expresidente describió el 6 de enero de 2021 como un "día de amor" en el que "no se hizo nada malo en absoluto".

Este martes, Trump nuevamente se refirió al tema en un encuentro con latinos en Miami y dijo que, a su juicio, si pierde las elecciones "quizás nunca volvamos a tener una elección", lo que ha sido calificado por la campaña demócrata como una “amenaza a la democracia”.

Lee también Kamala Harris o Donald Trump, ¿qué tanto sabes de los candidatos?

El anuncio es parte de una intensa campaña publicitaria de Harris en televisión, radio y medios digitales de 370 millones de dólares destinada a ganar votos latinos.

Los votantes latinos se han convertido en un botín apetecido por los dos candidatos, ya que podrían inclinar la balanza en estados clave como Arizona, Nevada y Georgia.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mcc