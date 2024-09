Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, aceptó una invitación de CNN para debatir contra Donald Trump, exmandatario y candidato republicano a la Presidencia estadounidense.

“La vicepresidenta Harris está lista para otra oportunidad de compartir escenario con Donald Trump”, dijo la directora de campaña, Jen O’Malley Dillon, en un comunicado, donde agregó que Trump "no debería tener problemas en aceptar este debate”.

Hasta el momento la campaña de Trump no ha comentado.

Los candidatos presidenciales de EU: el exmandatario republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, se dan la mano al iniciar el debate en Philadelphia. Foto: Saul Loeb AFP)

Kamala Harris debatió mejor que Trump

En el primer encuentro entre ambos aspirantes a la Casa Blanca, la vicepresidenta debatió mejor que el exmandatario, pero la carrera presidencial sigue empatada, según una encuesta publicada el jueves pasado.

Harris impresionó a los votantes en su debate con Trump, según una nueva serie de sondeos encargados conjuntamente por The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College, a pesar de que aún no haya logrado obtener una ventaja decisiva en la campaña presidencial.

La vicepresidenta recibió valoraciones mucho más positivas por su desempeño en el debate la semana pasada que Trump: el 67 % de los votantes encuestados anotaron que la demócrata lo hizo bien, mientras que el 40 % alabó el desempeño del magnate. Con información de EFE.





