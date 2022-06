El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dio positivo a coronavirus. En Twitter, el premier informó: "He dado positivo por Covid-19. Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré".

Sobre su estado de salud, indicó que se siente "bien, pero eso es porque tengo mis vacunas". Trudeau aprovechó para aconsejar: "Entonces, si no lo ha hecho, vacúnese y, si puede, recupérese. Protejamos nuestro sistema de salud, a los demás y a nosotros mismos".

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.

