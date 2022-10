Londres.- Unos 20 activistas del colectivo "Just Stop Oil", un grupo ecologista que pretende que el gobierno británico abandone la producción de petróleo, arrojó este jueves pintura naranja a la entrada de los grandes almacenes Harrods, en Londres.

Los activistas se concentraron en la calle de Brompton Road a las 08:00 GMT esta mañana y muchos de ellos se pegaron con pegamento al pavimento, bloqueando el tráfico.

Un vídeo compartido en su página de Twitter muestra a los manifestantes utilizando un pulverizador para arrojar la pintura sobre las ventanas del lujoso comercio mientras se escucha a viandantes preguntarles, asombrados, qué están haciendo.



BREAKING: HARRODS SPRAY PAINTED AND KNIGHTSBRIDGE BLOCKED

At 9am today, 20 Just Stop Oil supporters stopped traffic on Knightsbridge in central London, demanding an end to new oil and gas. Two have also sprayed the outside of Harrods department store with orange paint. pic.twitter.com/zi0eeaoPu1

— Just Stop Oil(@JustStop_Oil) October 20, 2022