Un juez federal impidió el viernes que el gobierno de Trump pusiera fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos sin autorización, emitiendo el tercer fallo judicial que bloquea la orden de derecho de nacimiento a nivel nacional desde una decisión clave de la Corte Suprema en junio.

El juez federal de distrito Leo Sorokin, junto con otro tribunal de distrito y un panel de jueces de apelación, determinó que una orden judicial de alcance nacional otorgada a más de una docena de estados sigue vigente en virtud de una excepción al fallo de la Corte Suprema. Esta decisión restringió la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales de alcance nacional.

Los estados han argumentado que la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump es manifiestamente inconstitucional y amenaza con millones de dólares en servicios de seguro médico que dependen de la ciudadanía. Se espera que el asunto regrese rápidamente al tribunal supremo del país.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, quien ayudó a liderar la demanda ante Sorokin, dijo en una declaración que estaba "encantado de que el tribunal de distrito haya prohibido nuevamente que la orden flagrantemente inconstitucional de ciudadanía por derecho de nacimiento del presidente Trump entre en vigencia en cualquier lugar".

“Los bebés nacidos en Estados Unidos son estadounidenses, como lo han sido en cualquier otro momento de la historia de nuestra nación”, añadió. “El presidente no puede cambiar esa norma legal de un plumazo”.

Los abogados del gobierno habían argumentado que Sorokin debería limitar el alcance de su fallo anterior que otorgaba una orden judicial preliminar, diciendo que debería "adaptarse a los supuestos daños financieros de los estados".

Sorokin afirmó que un enfoque fragmentado para la orden de derecho de nacimiento no protegería a los estados, en parte porque un número considerable de personas se desplaza entre ellos. También criticó duramente a la administración Trump, afirmando que no había explicado cómo funcionaría una orden judicial más restrictiva.

Es decir, nunca han abordado qué hace viable o viable una propuesta, cómo las agencias demandadas podrían implementarla sin imponer cargas administrativas o financieras significativas a los demandantes, ni cómo se ajusta a otras leyes federales pertinentes —escribió el juez—. De hecho, han calificado estas cuestiones como irrelevantes para la tarea que el Tribunal está llevando a cabo. La postura de los demandados al respecto contradice tanto la ley como la lógica.

Sorokin reconoció que su orden no sería la última palabra sobre la ciudadanía por nacimiento. Trump y su administración "tienen derecho a aplicar su interpretación de la Decimocuarta Enmienda, y sin duda la Corte Suprema resolverá la cuestión", escribió Sorokin. "Pero mientras tanto, a efectos de esta demanda en este momento, la Orden Ejecutiva es inconstitucional".

El gobierno aún no ha apelado ninguna de las recientes sentencias judiciales. Los esfuerzos de Trump para negar la ciudadanía a los hijos de padres que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal seguirán bloqueados a menos que la Corte Suprema lo decida.

El viernes se envió un correo electrónico solicitando la respuesta de la Casa Blanca al fallo.

Un juez federal de New Hampshire emitió un fallo a principios de este mes que prohíbe la entrada en vigor a nivel nacional de la orden ejecutiva de Trump en una nueva demanda colectiva. El juez federal de distrito Joseph LaPlante en New Hampshire había suspendido su propia decisión para permitir que la administración Trump apelara, pero al no haberse presentado ninguna apelación en la última semana, su orden entró en vigor.

El miércoles, un tribunal de apelaciones con sede en San Francisco declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente y confirmó el bloqueo a nivel nacional de un tribunal inferior.

Una jueza con sede en Maryland dijo esta semana que haría lo mismo si un tribunal de apelaciones lo aprobara.

Los jueces dictaminaron el mes pasado que, por lo general, los tribunales inferiores no pueden emitir órdenes judiciales de alcance nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, como las demandas colectivas y las interpuestas por los estados. La Corte Suprema no determinó si la orden de ciudadanía subyacente es constitucional.

Los demandantes en el caso de Boston argumentaron anteriormente que el principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está “consagrado en la Constitución” y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, a la que llamaron un “intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía basada en su filiación”.

También argumentan que la orden de Trump de detener la ciudadanía automática para los bebés nacidos de personas que están en lUde manera ilegal o temporal costaría a los estados fondos de los que dependen para "brindar servicios esenciales", desde hogares de acogida hasta atención médica para niños de bajos ingresos, hasta "intervenciones tempranas para bebés, niños pequeños y estudiantes con discapacidades".

El núcleo de las demandas es la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil y el fallo de la Corte Suprema en el caso Dred Scott. Este fallo determinó que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

La administración Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

