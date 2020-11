Joe Biden tiene lo que necesita para dirigir al país, asegura Barack Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama felicitó hoy a Joe Biden y Kamala Harris por su triunfo en las elecciones de Estados Unidos, subrayando que Biden “tiene lo que se necesita para ser presidente y ya se comporta como tal”.

En un comunicado que difundió en Twitter, Obama dijo que “no podía estar más orgulloso de felicitar a nuestro próximo presidente, Joe Biden, y a nuestra próxima primera dama, Jill Biden. Con ese mismo orgullo felicitó a la próxima vicepresidenta, Kamala Harris".

Lee también: ¿Quién es Kamala Harris, la primera vicepresidenta de Estados Unidos?

“Somos afortunados de que Joe tenga lo que se requiere para ser presidente y ya se está comportando como tal. Porque cuando camine a la Casa Blanca, en enero, enfrentará una serie de desafíos extraordinarios que ningún presidente ha enfrentado: una pandemia enfurecida, un sistema económico y judicial desigual, una democracia en riesgo y un clima en peligro”.



Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

Leer también: Joe Biden será el próximo presidente de EU, proyectan medios

Agregó: “Sé que él hará el trabajo teniendo en su corazón los mejores intereses de los estadounidenses, ya sea que hayan votado por él o no. Así que aliento a todos los estadounidenses a darle la oportunidad y el apoyo. Los resultados de las elecciones muestran que el país sigue profunda y amargamente dividido. No sólo dependerá de Joe y de Kamala, sino de cada uno de nosotros, hacer nuestra parte, salir de la zona de comfort, escuchar a los demás, bajar la temperatura y encontrar terreno común desde el cual podamos avanzar, recordando todos que somos una nación, bajo Dios”.

Michelle Obama, por su parte, tuiteó diciendo que “estoy más que emocionada de que mi amigo Joe Biden y nuestra primera vicepresidenta negra e indio-americana, Kamala Harris, se encaminan a restablecer la dignidad, competencia y el corazón en la Casa Blanca. Nuestro país lo necesita extremadamente”.



I’m beyond thrilled that my friend @JoeBiden and our first Black and Indian-American woman Vice President, @KamalaHarris, are headed to restore some dignity, competence, and heart at the White House. Our country sorely needs it. pic.twitter.com/yXqQ3tYRoa

— Michelle Obama (@MichelleObama) November 7, 2020