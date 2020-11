Joe Biden insiste en que "cada papeleta debe ser contada"

Washigton.- El candidato demócrata la Casa Blanca, Joe Biden, subrayó este jueves que "cada papeleta debe ser contada", mientras prosigue el escrutinio de votos en varios estados clave.

"Esta es la voluntad de los electores, nadie ni nada más elige al presidente de Estados Unidos de América, por lo que cada papeleta debe ser contada", indicó Biden desde Wilmington, Delaware.

También afirma que "sin duda" ganará las elecciones en Estados Unidos.

En Twitter escribió: "La democracia a veces es desordenada, por lo que a veces requiere un poco de paciencia. Pero esa paciencia se ha visto recompensada desde hace más de 240 años con un sistema de gobierno que ha sido la envidia del mundo".



Democracy is sometimes messy, so sometimes it requires a little patience.

But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that has been the envy of the world.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020