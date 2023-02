¿Jill Biden besó en la boca al esposo de Kamala Harris? Esto fue lo que pasó

El presidente estadounidense, Joe Biden, dio este martes su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que intentó resaltar cómo ha mejorado la economía, la situación del Covid-19, la importancia de cobrar impuestos justos… Sin embargo, su esposa Jill se robó el show.

Un video de ella al llegar al Congreso se volvió viral. ¿La razón? La primera dama se acerca a saludar al esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, Doug Emhoff, con lo que parece ser un beso en la boca.

“¿Jill Biden acaba de besar al esposo de Kamala?”, fue la pregunta que se viralizó junto con el video.

Lee también Fiscales republicanos piden a Biden declarar terroristas a cárteles mexicanos

“¿Por qué diablos el Segundo Caballero y la primera dama se besan en la boca?”; “¿Esto es normal?”; “¿Muy liberales?”; “¿Y Joe? “¿Y Kamala?, fueron algunos de los cuestionamientos planteados por usuarios de redes sociales.



Why the hell did Second Gentlemen Doug Emhoff and First Lady Jill Biden just kiss each other on the lips? pic.twitter.com/F581szLDbl

— Malcolm Davis (@MalcolmDavisGA) February 8, 2023