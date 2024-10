Jerusalén.— Ataques aéreos israelíes golpearon diferentes partes de Líbano y mataron al menos a 21 personas, según dijeron las autoridades ayer, incluidas 15 en una localidad sureña donde bombardeos hebreos en conflictos previos se han grabado en la memoria local.

Las otras seis personas murieron en una serie de ataques a la ciudad sureña de Nabatiyeh, donde un bombardeo israelí previo destruyó un mercado centenario. Entre los fallecidos está el alcalde local.

El primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati, acusó a Israel de “atacar de forma deliberada” una reunión del consejo municipal sobre las labores de ayuda. Acusó a la comunidad internacional de guardar “silencio de forma deliberada” sobre los ataques israelíes que han matado a civiles y las agresiones a fuerzas de paz de Naciones Unidas. “¿Qué solución puede esperarse a la luz de esta realidad?”, dijo en un comunicado.

Israel dijo haber atacado centros de mando y lugares con armas de Hezbolá infiltrados en zonas civiles el miércoles en Nabatiyeh, sin presentar pruebas.

También reanudó sus bombardeos sobre suburbios sureños de Beirut tras una pausa de seis días y dijo haber alcanzado un depósito de armas situado bajo un edificio residencial, sin proporcionar pruebas. El ejército advirtió a los vecinos que evacuaran antes del ataque, y no había reportes de víctimas.

El ejército israelí no comentó en un primer momento sobre los ataques aéreos en Qana del martes por la noche. Fotos y videos de The Associated Press en el lugar mostraban varios edificios destruidos y otros con los pisos superiores demolidos. Trabajadores de rescate se llevaban los restos de los muertos y utilizaban una excavadora para retirar escombros, mientras buscaban más víctimas. Mientras, el ejército israelí aseguró que el ataque de uno de sus tanques hacia una torre de vigías de la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano (FINUL), que la organización denunció por la tarde, “está siendo examinado”.

Sin confirmar ni desmentir el ataque, las fuerzas armadas israelíes dijeron en un comunicado estar “llevando a cabo actividad operativa” contra Hezbolá, pero que “los emplazamientos y fuerzas de la FINUL no son un objetivo”. “Todo incidente irregular será examinado minuciosamente”, reivindicaron, si bien hasta el momento el resto de ataques israelíes que han afectado a la FINUL y han dejado al menos cinco heridos no han tenido repercusiones en el Ejército hebreo.

Por su lado, Hezbolá anunció la mañana de este jueves que destruyó un tanque israelí cerca de la frontera en el sur de Líbano mediante un misil guiado, después de afirmar que libra combates cuerpo a cuerpo con soldados israelíes en la zona.

El movimiento proiraní, que diariamente lanza cohetes contra Israel, intenta también hacer frente a las incursiones fronterizas del ejército israelí, que inició una ofensiva terrestre en su contra el 30 de septiembre.

Retoman ayuda a Gaza

Mientras Israel autorizó el ingreso de 50 camiones con ayuda humanitaria, entregados por Jordania, en el norte de la Franja de Gaza a través del cruce de Erez Oeste, según informó en un comunicado el COGAT, el organismo militar encargado de gestionar los asuntos humanitarios en el enclave.

“De acuerdo con las directivas del ministro de Defensa Yoav Gallant y la cúpula política, 50 camiones que transportaban ayuda humanitaria, que incluía alimentos, agua, suministros médicos y equipos de refugio proporcionados por Jordania fueron transferidos como parte del compromiso de entregar ayuda”, recoge el comunicado.

Los camiones, según indica el texto, entraron a territorio israelí a través del paso fronterizo Allenby, entre Jordania y Cisjordania ocupada, y que, tras pasar “inspecciones de seguridad exhaustiva”, Israel dio luz verde para su ingreso en el norte de la Franja de Gaza.

“Las fuerzas de defensa de Israel, a través del COGAT, seguirán actuando de acuerdo con el derecho internacional para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza”, agregan.

En los últimos días, la ONU había estado alertando que la situación humanitaria en el norte del enclave se había vuelto a deteriorar puesto que, desde el pasado 1 de octubre, había dejado de entrar ayuda humanitaria en esta zona.

El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, alertó de la “catástrofe apocalíptica” que vive Gaza en materia de ayuda humanitaria, y expresó su confianza de que cualquier esfuerzo por parte de cualquier país al que escuche Israel “tenga un impacto”.

En una rueda de prensa celebrada en Berlín, Lazzarini expresó su esperanza de que “tengan su impacto” intervenciones como el llamamiento del gobierno de EU a Israel a mejorar la calamitosa situación humanitaria en Gaza. Agencias