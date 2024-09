Investigación no cuestiona fuero presidencial de Petro: Consejo Electoral de Colombia; mandatario acusa "golpe de Estado" "En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la república, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial", señaló el CNE

Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia asegura que no hay golpe de estado contra Gustavo Petro por investigación. Foto: AP Foto/Fernando Vergara)