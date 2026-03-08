Más Información

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Lucha Tapalpa contra el estigma

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Relatan barreras y violencia hacia ellas en medios, política y empresas

“Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

La policía del Territorio del Norte, en , advirtió el domingo que hay " por todas partes" como consecuencia de las recientes inundaciones.

Se han desplegado y aviones en los municipios de zonas remotas con el fin de llevar a cabo estas evacuaciones.

"La situación no podría ser peor", declaró a periodistas el comandante de policía Shaun Gill.

"Al menos" 90 hogares están sin y advirtió a los habitantes sobre la proliferación de cocodrilos.

"Hay cocodrilos absolutamente por todas partes. No se bañe, por favor. El mensaje es muy claro", afirmó.

La policía evacuó a más de mil personas en el Territorio del Norte tras las fuertes lluvias del fin de semana.

El vasto territorio del norte australiano es una de las regiones menos pobladas del país y suele verse afectado por condiciones meteorológicas extremas.

Los investigadores advierten que el amplifica el riesgo de como los incendios forestales, las inundaciones y los ciclones.

