La policía del Territorio del Norte, en Australia, advirtió el domingo que hay "cocodrilos por todas partes" como consecuencia de las recientes inundaciones.

Se han desplegado helicópteros y aviones en los municipios de zonas remotas con el fin de llevar a cabo estas evacuaciones.

"La situación no podría ser peor", declaró a periodistas el comandante de policía Shaun Gill.

"Al menos" 90 hogares están sin electricidad y advirtió a los habitantes sobre la proliferación de cocodrilos.

"Hay cocodrilos absolutamente por todas partes. No se bañe, por favor. El mensaje es muy claro", afirmó.

La policía evacuó a más de mil personas en el Territorio del Norte tras las fuertes lluvias del fin de semana.

El vasto territorio del norte australiano es una de las regiones menos pobladas del país y suele verse afectado por condiciones meteorológicas extremas.

Los investigadores advierten que el cambio climático amplifica el riesgo de desastres naturales como los incendios forestales, las inundaciones y los ciclones.

