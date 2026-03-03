Chiconcuac, Méx.- El alcalde petista de Chiconcuac, Rafael Vázquez de la Rosa, defendió el uso de un helicóptero durante su llegada ayer al Carnaval de Mujeres en la comunidad de San Pablito, acompañada de su esposa, la presidenta honoraria del DIF municipal y de la reina de la celebración.

El edil afirmó que el vuelo costó alrededor de 20 mil pesos y que la familia de la reina, así como los organizadores cubrieron la totalidad del vuelo.

Vázquez de la Rosa explicó que en San Pablito la tradición establece que la familia de la reina asume todos los costos asociados al reinado.

“La familia absorbió todo el gasto. El ayuntamiento sólo representó al municipio, ya que en esta comunidad hemos tenido apenas cuatro alcaldes en 158 años", entre ellos él, quien se encuentra en el segundo año de su gestión.

El munícipe comentó que la familia lo invitó al evento y que los organizadores —incluido un hermano de la reina, dedicado a eventos sociales— manejaron los arreglos, incluido el traslado aéreo.

El presidente municipal rechazó acusaciones de uso de recursos públicos y se mostró dispuesto a una auditoría: "Los números son transparentes. No hay nada que ocultar". Invitó además a la población a continuar las celebraciones del carnaval, que se extienden hasta el domingo.

La llegada del helicóptero —en el que viajaron el alcalde, su esposa Denys Magaly Estrada Castillo (presidenta honoraria del DIF) y la reina Daniela Rodríguez Zacarías— aterrizó en un campo de fútbol de San Pablito.

Vecinos y usuarios de redes sociales expresaron molestia inmediata ante la imagen, ya que consideraron el traslado un gasto innecesario en un municipio con pendientes en infraestructura y servicios básicos.

Las críticas se centraron en la percepción de lujo excesivo para un evento local, en contraste con las necesidades del territorio. Videos del descenso circularon y generaron cuestionamientos sobre el origen exacto de los fondos.

El edil insistió en que su participación se limitó a una invitación personal y que el ayuntamiento no incurrió en erogación alguna por el vuelo.

