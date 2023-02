Indigna en Colombia caso de un paciente con cáncer terminal que tuvo que ir a reclamar su pensión en ambulancia

El caso de Hernán Barón, un paciente con cáncer terminal que tuvo que llegar a una sede del Banco Caja Social en una camilla para poder reclamar el dinero de su pensión, indignó a cientos de colombianos.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve al hombre, quien fue trasladado desde el centro médico hasta el banco en ambulancia, en una camilla llevando a cabo los trámites necesarios para obtener su pensión.

"Es inconcebible que una persona operada de la columna y no se puede mover tenga que venir. Mandan a hacer una cantidad de documentos, notariados, firmados, y vienen y le dicen a mi esposa que no", se le oye decir en el clip.

Hoy en @NoticiasCaracol la historia de Don Hernán, un paciente que con cáncer terminal, en cuidado paliativos, tuvo que ir en camilla y en ambulancia a un banco porque el dinero de su pensión no se lo quisieron entregar a su esposa pic.twitter.com/3QhopbOBt0 — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) February 12, 2023

En la emisora 'Caracol Radio' entrevistaron a su esposa, Elsa García, quien contó la odisea que tuvieron que atravesar: "Tocaba hacer un trámite para poder sacar la plata, era la pensión de él, es la manutención de él. Me mandaron a hacer el papeleo y yo lo hice, lo dejé allá en el espacio de una semana".

Narró que cuando volvió a la sede del banco le indicaron que el área jurídica de la compañía no había aceptado los documentos y era necesario que el titular de la cuenta se presentara él mismo para reclamar el dinero.

Aunque ella expuso su caso y había cumplido con los requisitos que le solicitaron, principalmente un poder notarial que la acreditaba para llevar a cabo los trámites, no le dieron soluciones en la entidad: "Yo tomé la decisión de llevarlo porque no tenía otra opción".

Según dijo, tuvo que trasportarlo en una ambulancia particular, que ella misma debió pagar, e ingresarlo a la sede del banco en una camilla debido a su imposibilidad de movilizarse con libertad.

Por su parte, el Banco Caja Social respondió ante esta denuncia pública excusándose con la familia y con el paciente afectado, e informando que se inició a una investigación interna para tomar medidas por lo sucedido.

"Nos corresponde ofrecer las más sinceras y profundas disculpas a nuestro cliente y su familia, lo ocurrido corresponde a una situación particular en la cual no tuvimos claridad frente a los procedimientos que hemos tenido y definido para atender situaciones como esta (...) Se han adoptado todas las medidas para que esta situación no se vuelva a presentar", fueron las palabras de Esperanza Pérez, vicepresidente comercial del Banco Caja Social, en entrevista con 'Noticias Caracol'.

