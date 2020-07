Incendio en buque de la Armada de EU en San Diego deja 18 heridos

Dieciocho personas sufrieron lesiones menores el domingo en una explosión e incendio a bordo de un buque en la Base Naval de San Diego, informaron autoridades militares.

El incendio se reportó poco antes de las 9 a.m. en el USS Bonhomme Richard, dijo Mike Raney, portavoz de la Fuerza Naval de Superficie, Flota del Pacífico.

Dieciocho personas fueron hospitalizadas con “lesiones que no ponen en riesgo su vida”, dijo Raney en un breve comunicado. No tenía detalles adicionales.

La causa del incendio está siendo investigada. Hasta el momento se desconoce en qué parte del buque de asalto anfibio de 255 metros (840 pies) de eslora ocurrieron la explosión y el fuego.

Las llamas generaron una enorme columna de humo visible desde toda la ciudad.

San Diego es el puerto base del Bonhomee Richard, el cual estaba recibiendo mantenimiento de rutina cuando se produjo el fuego.

Había unos 160 marineros y oficiales a bordo, muy por debajo de los que habría de estar en servicio.

El buque tiene la capacidad de desplegar y recibir helicópteros, buques más pequeños y vehículos anfibios.

El cuerpo de bomberos de San Diego colgó unos videos en su cuenta de Twitter en los que se ve una densa humareda gris y camiones rojos de bomberos, así como individuos vestidos con ropa militar de camuflaje.



AP

En Twitter, la Armada de Estados Unidos confirmó el fuego con un mensaje: "Equipos de bomberos locales y de la base están respondiendo a un fuego a bordo del USS Bonhomme Richard (LHD 6), localizado en la base naval de San Diego".

Las imágenes del buque ardiendo han salido en todas las televisiones de Estados Unidos, que muestran cómo una columna de denso humo gris se alza sobre el barco, mientras bomberos y agentes federales intentan apagar las llamas.

Una portavoz de la Armada, Krishna Jackson, dijo a medios locales que el buque estaba en el puerto de San Diego para someterse a algunas reparaciones.

Además, Jackson indicó que los marineros que están asignados a ese buque no estaban a bordo cuando comenzó el fuego porque se están alojando en instalaciones privadas o viviendas de la Armada en San Diego.

El USS Bonhomme Richard es un buque de asalto anfibio que ha aparecido en varias escenas de películas como "Battleship" y "Act of Valor", ambas estrenadas en 2012.

El barco ha sido usado, por ejemplo, en las maniobras que Corea del Sur y Estados Unidos realizan de manera anual.



Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii

— SDFD (@SDFD) July 12, 2020