El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó el miércoles sus ataques contra su exasesor de seguridad nacional John Bolton, cuyo próximo libro podría perjudicar la defensa del mandatario en el juicio político que enfrenta.

Según trascendidos de prensa, el libro de Bolton dice que el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev abriera una investigación sobre Joe Biden, el demócrata que podría disputarle la reelección a Trump en noviembre.

Los demócratas quieren que Bolton testifique en el juicio político que se desarrolla en el Senado contra Trump, por los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, y hay crecientes indicios de que suficientes senadores republicanos podrían apoyar este pedido.

En un tuit en la madrugada, Donald Trump atacó nuevamente a Bolton, a quien despidió en septiembre, diciendo que el exasesor le "rogó" tener ese trabajo pero había mostrado "muchos más errores de juicio" para llevarlo a cabo.



For a guy who couldn’t get approved for the Ambassador to the U.N. years ago, couldn’t get approved for anything since, “begged” me for a non Senate approved job, which I gave him despite many saying “Don’t do it, sir,” takes the job, mistakenly says “Libyan Model” on T.V., and..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020