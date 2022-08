El papa Francisco estableció en un documento una serie de cambios para que el Opus Dei dependa del ministerio para el Clero y tenga que realizar un informe anual sobre el estado de la Prelatura y sobre su labor apostólica.

El Opus Dei es un grupo católico internacional perteneciente a la Iglesia católica que busca “la santidad”. Fundado el 2 de octubre de 1928 en España por el sacerdote Josemaría Escrivá de Balaguer -canonizado en 2022-, cuenta en la actualidad con unos 84 mil miembros, en 80 países, incluyendo México.

La prelatura del Opus Dei está conformada por laicos. No todos son célibes. Están, por ejemplo, los supernumerarios, miembros laicos casados que siguen lineamientos estrictos, como acudir a misa todos los días, y la prohibición estricta de usar métodos anticonceptivos. También hay numerarios, agregados y numerarias auxiliares. Las diferencias consisten en si viven en celibato o no, o en centros de la prelatura, o no.

El Opus Dei también ha fundado universidades, que han sido acusadas de elitismo y de dar preferencia a los estudiantes varones.

También se ha acusado al Opus Dei de secretismo y de un poder excesivo. Exmiembros han denunciado haber sido prácticamente aislados del resto del mundo para poder quedarse en el Opus Dei.

En algunos casos las críticas han ido por las prácticas de penitencia corporal que practican algunos de sus miembros y que quedaron representadas en películas como El Código da Vinci.

El Opus Dei no ha sido ajeno a los escándalos de abusos sexuales. Sin embargo, muchos de esos casos han sido acallados debido al poder de los miembros de esta agrupación.

El papa Francisco estableció que las prelaturas personales del Opus Dei pasarán a depender de la Congregación del Clero y no más de la Congregación de obispos, como era hasta ahora.

De esta manera el Opus Dei no formará parte como hasta ahora de la estructura jerárquica de la Iglesia como una diócesis, sino que estará directamente controlada por el ministerio del Clero, como otras organizaciones.

Además, el Opus Dei tendrá que presentar, cada año, "al dicasterio para el Clero un informe sobre el estado de la Prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica". Hasta ahora, el Opus Dei se había manejado de manera independiente.

