Identifican a “jóvenes amigos” en hackeo a cuentas de Twitter

Los hackers involucrados en el pirateo de cuentas de Twitter de alto perfil eran jóvenes amigos sin vínculos con el crimen organizado, informó el viernes el diario The New York Times.



El ataque, que tanto Twitter como la policía federal están investigando, comenzó con un mensaje entre piratas informáticos en la plataforma Discord, un servicio de chat popular entre los "gamers", según el Times.



El periódico dijo que había entrevistado a cuatro personas que participaron en el hackeo y que compartieron registros y capturas de pantalla dando cuenta de lo sucedido.



"Las entrevistas indican que el ataque no fue obra de un país, como Rusia, o de un grupo sofisticado de piratas informáticos", informó el Times.

"En cambio, fue hecho por un grupo de jóvenes, uno de los cuales dice que vive en casa con su madre, que se conocieron debido a su obsesión por poseer nombres inusuales en las redes, en particular una letra o un número, como @ y @ 6 ".



El ataque masivo a cuentas de usuarios de alto perfil, desde Elon Musk hasta Joe Biden, ha generado dudas sobre la seguridad de Twitter, una red que sirve de plataforma a los políticos estadounidenses antes de las elecciones de noviembre.



"Según lo que sabemos en este momento, aproximadamente 130 cuentas fueron atacadas por los hackers", dijo Twitter en un tuit.



"Los atacantes pudieron lograr el control de un pequeño subconjunto de estas cuentas y luego enviar tuits desde ellas", señaló la red social.



Desde las cuentas oficiales de Apple, Uber, Kanye West, Bill Gates, Barack Obama y muchos otros, los piratas intentaron engañar al público para que les enviaran dinero en forma de bitcoins, una moneda virtual.

Twitter dijo que parecía tratarse de un "ataque coordinado (de parte) de personas que se dirigieron con éxito a algunos de nuestros empleados con acceso a sistemas y herramientas internos".



Los mensajes fraudulentos, que luego fueron en gran medida eliminados, pedían a los usuarios el envío en un plazo de media hora de mil dólares en criptomonedas bitcoin, prometiendo que recibirían el doble a cambio.



Más de 100 mil dólares en bitcoins fueron remitidos a las direcciones de correo electrónico mencionadas en los tuits, indicó Blockchain.com, un sitio que monitorea las transacciones en criptomonedas.



Los jóvenes hackers entrevistados por el Times dijeron que un usuario misterioso que se llamaba "Kirk" inició el esquema con un mensaje y fue quien tuvo acceso a las cuentas de Twitter.