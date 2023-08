Roma. Un tren –vacío- que viajaba a 100 kilómetros por hora, arrolló y mató esta madrugada a cinco obreros que se encontraban trabajando en el mantenimiento de las vías en la localidad de Brandizzo, cerca de la ciudad de Turín, en el noroeste de Italia.

El trágico accidente conmovió al país y reavivó el debate sobre la falta de condiciones de seguridad en los puestos de trabajo. Desde inicio de este año, en efecto, ya murieron 505 personas en accidentes de trabajo, según recordó el noticiero TG24, que destacó que justamente por este tema, más que recurrente, Italia se encuentra desde siempre bajo la lupa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las cinco víctimas, que trabajaban en una empresa que se dedica al mantenimiento de los trenes, tenían entre 22 y 52 años. Otros dos obreros que trabajaban cerca del lugar donde ocurrió el impacto, resultaron ilesos, aunque en un principio se temió que estuvieran heridos. Ambos se encuentran internados, en shock, al igual que los dos maquinistas del tren.

Lee también: Joven pierde la vida tras sacar la cabeza por la ventana de un autobús y chocar con un poste

La fiscalía de Ivrea, competente geográficamente, abrió un sumario por desastre ferroviario culposo y homicidio culposo. Fuentes judiciales explicaron al Corriere della Sera que “hay muchos aspectos que aclarar, evidentemente en ese momento no había habido una interrupción de la línea como tendría que haber ocurrido y tendrían que haber controlado que los trabajos no se realizaran en el momento en el que pasaba un tren”. El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche local.

“Morir en el puesto de trabajo es un ultraje a la convivencia cívica”, clamó el presidente de Italia, Sergio Mattarella, que justo había viajado a Piamonte, la región donde ocurrió el accidente, para participar de un convenio. Allí, se hizo un minuto de silencio para recordar a las cinco víctimas.

También habló sobre la tragedia la primera ministra, Giorgia Meloni, que manifestó “dolor y tristeza” y envió su más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas. “Estoy en contacto con el presidente de la región Piamonte para seguir todas las actualizaciones del caso, con la esperanza de que cuanto antes se aclarezca lo sucedido”, agregó, en X (ex Twitter)

Lee también: Tragedia en Brasil: combi se salió del camino y atropelló a una mujer embarazada

Premonición

Los cinco obreros -Kevin Laganà (22), Michael Zanera (34), Giuseppe Saverio Lombardo (52), Giuseppe Sorbillo (43), Giuseppe Aversa (49)- estaban realizando trabajos de mantenimiento sobre las vías. Fueron arrollados por una locomotora que estaba transportando vagones vacíos, que viajaba a 100 kilómetros por hora –aunque en un primer momento se dijo que iba a 160-. Los obreros resultaron violentamente arrastrados por centenares de metros.

“Un colega del 118 (el servicio de emergencias) me dijo que vio una escena escalofriante, con restos humanos a lo largo de 300 metros. Es una tragedia enorme”, dijo el alcalde de la localidad de Brandizzo, Paolo Bodoni, que es médico. “No podemos excluir que se haya tratado de un error de comunicación, pero habrá que esperar el resultado de las investigaciones. Es probable que haya habido un error humano, pero no sé si 160 kilómetros por hora es una velocidad justa para un tren que pasa por una estación. Es algo que me pregunto, como ciudadano”, agregó, consternado.

Mientras todos los sindicatos del sector convocaron a una huelga para protestar por las faltas de condiciones de seguridad laboral, en el lugar del accidente la gente se acercaba a llevar ramos de flores.

En medio de gran conmoción, lo más llamativo fue la salida a la luz del último posteo en las redes sociales de una de las víctimas, Michael Zanera, al parecer una persona muy religiosa, que poco antes del atroz final, quizás tuvo una premonición. “Es la primera vez que me pasa, mientras sueldo la vía me sale un crucifijo”, escribió, subiendo una imagen y añadiendo: “Dios me quiere decir algo seguramente”.

Ultimo post di una delle cinque vittime dell'incidente ferroviario: "Mentre saldavo mi è uscito il crocifisso". Lo ha scritto ieri Michael Zanera su Tik Tok: "E' la prima volta che mi succede, Dio mi vuole dire qualcosa" #ANSA https://t.co/JC3EJ6E6zN pic.twitter.com/vxBK1oknyI — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 31, 2023







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sp