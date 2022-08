Horas de terror en el Eurotúnel: cientos de pasajeros tuvieron que ser evacuados tras incidente en Francia

Ataques de pánico y llanto: una escena de terror se vivió ayer por la tarde en Europa. Cientos de pasajeros tuvieron que ser evacuados del Eurotúnel -el túnel ferroviario que cruza el Canal de la Mancha entre el Reino Unido y Francia- debido a incidente en un tren. La situación provocó horas de atraso en la circulación, según precisó hoy la empresa operadora Getlink.

Unas 400 personas debieron abandonar el tren, de acuerdo a información comunicada por la empresa que administra el túnel entre las ciudades de Coquelles, en el norte de Francia, y Folkestone, en el sureste de Inglaterra.

Según voceros de la compañía, el incidente fue provocado por una alarma a bordo de un vagón del tren.

Inmediatamente, los pasajeros debieron salir por un túnel de servicio normalmente usado por los trabajadores de mantenimiento.

waiting in the service tunnel after being evacuated, 5.5 hours after leaving Calais, we made it to Folkestone, cars are still in the tunnel though! pic.twitter.com/BeLPKiWHwg

— Kate Scott (@KateSco77717566) August 23, 2022