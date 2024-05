Los miembros del jurado en el juicio de Donald Trump por falsificar documentos contables de su empresa comenzaron hoy a deliberar si dictarán la primera condena penal de un expresidente de Estados Unidos, una decisión que podría sacudir las elecciones presidenciales de noviembre. Antes de eso, el juez encargado del caso, Juan Merchán, les dio instrucciones. ¿Cuáles son?

"Deben dejar de lado cualquier opinión personal que tengan a favor o en contra del acusado", afirmó el juez antes del inicio de las deliberaciones, que no tienen límite de tiempo.

El jurado tampoco debe, dijo el magistrado, "tomar decisiones basadas en prejuicios o estereotipos".

Trump, afirmó Merchán, no puede ser culpado por haber decidido no testificar. "Él no tiene que demostrar nada", aseguró el juez.

Tampoco es labor del jurado señalar cuál podría ser el castigo que puede recibir el acusado, pues esa labor le corresponde al juez.

Cualquiera que sea la conclusión del jurado, debe producirse cuando los miembros están convencidos, "más allá de toda duda razonable", de que el acusado es culpable, o no. En su veredicto, el jurado no puede basarse en especulaciones. La decisión que tomen, además, debe ser unánime.

El juez fue claro en cuanto a que la decisión del jurado no puede basarse exclusivamente en el testimonio del exabogado de Trump, Michael Cohen, al ser cómplice del acusado y quien asegura que pagó a la exactriz de cine para adultos, Stormy Daniels, 130 mil dólares por órdenes de Trump, para ocultar una supuesta relación sexual.

El jurado debe considerar, dijo Merchán, las declaraciones de los más de 20 testigos que a lo largo de semanas hablaron sobre el caso y si coinciden con lo señalamientos de Cohen, entonces pueden considerarlo como evidencia.

El jurado debe, señaló Merchán, evaluar si un testigo tenía particular interés en el resultado del juicio, o podría beneficiarse de dicho resultado.

El 45º presidente de Estados Unidos (2017-2021) está acusado de falsificar documentos contables de su emporio, la Organización Trump, para ocultar un pago de 130 mil dólares a la exactriz porno Stormy Daniels para evitar un escándalo sexual al final de su campaña presidencial de 2016. En ese sentido, Merchán explicó qué se considera falsificación de documentos contables, para que el jurado pueda tomar su decisión.









El juez recordó al jurado que debe entregar sus teléfonos, no debe "viciar" su juicio con comentarios en medios sobre el caso, por lo que pidió no buscar información sobre el caso; sólo pueden discutir del tema cuando estén los 12 reunidos. Las deliberaciones se realizan en la corte, todos los días, hasta las 16:00 horas. El jurado no tiene plazo límite para emitir su decisión.

Si Trump es declarado culpable, las repercusiones políticas superarían con creces la gravedad de los cargos ya que, apenas cinco meses antes de las elecciones presidenciales, el candidato también se convertiría en un criminal con condena.

"FARSA DE JUICIO!", "JUEZ CORRUPTO Y CONFLICTUADO", disparó Trump este miércoles en letras mayúsculas en su red social Truth Social.

