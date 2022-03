Roman Hrybov, el marino ucraniano de la Isla de la Serpiente que se convirtió en un héroe cuando se plantó frente a un buque de guerra ruso, llegó hoy a salvo a su hogar en la región de Cherkasy y recibió una medalla, después de un intercambio de prisioneros con Moscú el jueves pasado, según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania.

“Roman Hrybov, el autor de la famosa frase ‘Buque de guerra ruso, vete a la mierda’, regresó del cautiverio ruso a su región natal de Cherkasy. ¡Gloria al héroe!”, escribió la defensa ucraniana en Twitter.



Roman Hrybov, the author of the famous “Russian Warship, Go F*** Yourself” phrase, returned from Russian captivity to his native Cherkasy region. Glory to the Hero! #GlorytoUkraine pic.twitter.com/uruPgkBLGv

En imágenes compartidas este martes, la Administración Estatal Regional de Cherkasy dijo que el gobernador Igor Taburets entregó a Hrybov una medalla “por méritos en la región de Cherkasy”.



#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous "Russian warship, go fuck yourself" phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 29, 2022