Netflix perdió 200 mil suscriptores durante el primer trimestre de 2022, periodo en el que obtuvo unos beneficios netos de mil 597 millones de dólares, por debajo de los mil 706 que logró durante los tres primeros meses del año anterior.

Netflix y TikTok suspendieron a inicios de marzo gran parte de sus servicios en Rusia, en un momento en que el gobierno de Moscú restringe lo que la gente y los medios de comunicación pueden decir sobre la guerra en Ucrania.

Netflix anunció la suspensión de su servicio en Rusia, pero no dio más detalles. De acuerdo con The Washington Post, el servicio de transmisión perdió 700 mil suscriptores cuando se retiró de Rusia después de la invasión de Ucrania.

The Guardian indicó que además "un bufete de abogados ha iniciado una acción legal de acción colectiva contra Netflix (...) en nombre de los usuarios rusos que creen que la decisión de bloquear el acceso es una violación de sus derechos. Los suscriptores, que pagan entre 599 y 799 rublos al mes para acceder al contenido, desde Bridgerton hasta Don't Look Up, exigen 60 millones de rublos como compensación".

En febrero, recordó el medio, Netflix dijo que se negaría a transmitir los 20 canales rusos de propaganda en abierto que los proveedores de servicios debían albergar en virtud de una nueva ley que se introducirá el 1 de marzo. “Dada la situación actual, no tenemos planes de agregar estos canales a nuestro servicio”, dijo la compañía en ese momento.



Netflix registra disminución de audiencia

El Post indicó que esa baja en Netflix "está encajando con una disminución más amplia de la audiencia a medida que las restricciones por la pandemia retroceden y los consumidores encuentran cada vez más otras opciones de entretenimiento".

La pérdida de 200 mil abonados quedó muy lejos de las previsiones de Netflix para el arranque de 2022, que esperaba añadir 2.5 millones de clientes en todo el mundo.

"Nuestro plan es volver a acelerar el crecimiento de nuestra visualización e ingresos al continuar mejorando todos los aspectos de Netflix, en particular la calidad de nuestra programación y recomendaciones", dijo Netflix, y agregó que se está "doblando" en la creación de contenido.

Además, el descenso inesperadamente brusco en los suscriptores de Netflix ha hecho que la plataforma estudie cambios a los que se ha resistido durante años: reducir el número de contraseñas compartidas y crear un servicio de bajo costo, apoyado con publicidad.

Los cambios anunciados el pasado martes por la noche pretenden ayudar a Netflix a recuperar el impulso perdido en el último año. La mayor parte de las cuarentenas asociadas con la pandemia, que dispararon el consumo audiovisual, se han retirado y los rivales con grandes presupuestos como Apple y Disney empezaron a arrebatarle parte de su gran audiencia con sus propios servicios de streaming.

vare/acmr