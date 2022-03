El campeón mundial de kickboxing, el ucraniano Maksym Kagal, murió en combate defendiendo la ciudad de Mariupol, informó hoy en Facebook su entrenador.

“Desafortunadamente, la guerra se lleva lo mejor. El 25 de marzo, mientras defendía la ciudad de Mariupol, como parte del la Unidad de Fuerzas Especiales Separadas de Azov, Maksym Kagal murió”, dijo Oleg Skirta, entrenador del deportista, en su cuenta de Facebook. Kagal tenía 30 años.

Skirta describió a Kagal como “el primer campeón mundial de kickboxing de la gloriosa ciudad de Kremenchug, el primer campeón mundial entre los adultos en el equipo de Ucrania, una persona honesta y decente”.

Kagal ganó el Campeonato Mundial de Kickboxing ISKA en 2014. Fue el primer luchador ucraniano en obtenerlo. También había logrado condecoraciones en disciplinas similares, como el muay thai.

El Batallón Azov, en el que se encontraba Kagal, es considerado una de las principales fuerzas de resistencia a la invasión rusa, pero también es señalado como un grupo vinculado a la extrema derecha y a los ultras de futbol en Ucrania.

Skirta prometió “vengar” la muerte de Kagal, que fue lamentada por políticos ucranianos. “Duerme bien, hermano. Descansa en paz, te vengaremos”, señaló.

