Más Información

Harfuch reporta detención de "El Licenciado"; es identificado como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Harfuch reporta detención de "El Licenciado"; es identificado como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

SRE lamenta muerte de senderistas mexicanos en el parque Torres del Paine, Chile; mantiene contacto con familiares

SRE lamenta muerte de senderistas mexicanos en el parque Torres del Paine, Chile; mantiene contacto con familiares

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “súper computadora”, la más grande de AL

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “súper computadora”, la más grande de AL

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

La Canaco CDMX estima que negocios del Centro gastan más de mil millones al año para protegerse de actos vandálicos en marchas

La Canaco CDMX estima que negocios del Centro gastan más de mil millones al año para protegerse de actos vandálicos en marchas

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Miami.- El nuevo programa News Navigators, financiado por Google News Initiative, otorgará 10 mil dólares en 2026 a 60 publicaciones alternativas o con directivos latinos o afroamericanos en para encontrar nuevos modelos digitales de negocio en medio de la crisis económica de los medios locales.

El Fund for Equity in Local News (FELN), coordinador del programa, anunció que habrá dos sesiones, de enero a mayo y de junio a octubre, cada una con 30 publicaciones participantes, quienes recibirán la subvención para invertir en el desarrollo de la estrategia o producto.

Esta convocatoria, abierta hasta el próximo 30 de noviembre, es la primera edición de News Navigators, que incluye sesiones virtuales con especialistas en generación de ingresos y charlas de entrenamiento uno a uno con expertos en implementación de estrategias digitales con retornos de inversión.

Lee también

Los medios deben ser miembros de la Asociación de Medios Alternativos (AAN, en inglés), la Asociación Nacional de Publicaciones de Periódicos de la Prensa Negra (NNPA), o la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP).

La iniciativa busca amortizar la crisis de la prensa local en Estados Unidos, donde más de 1 mil 800 comunidades han perdido su principal periódico o medio desde 2004, mientras que al menos 16 mil 610 trabajadores de salas de redacción o noticias han perdido su empleo desde 2020, según el FELN.

Google News Initiative surgió en 2018 como parte de una estrategia del gigante tecnológico, con una inversión inicial anunciada de 300 millones de dólares durante tres años para ayudar a las empresas periodísticas a conseguir suscriptores y combatir las noticias falsas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW