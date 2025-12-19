Más Información
El gobierno de Donald Trump apeló una orden judicial que restableció fondos que había recortado a la Universidad Harvard, la más antigua de Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo, por supuestamente tolerar el antisemitismo y promover ideas de izquierda radical.
Harvard ha estado en el centro de la campaña del presidente estadounidense contra las principales universidades del país tras desafiar sus exigencias de someterse a la supervisión de su plan de estudios, su personal, la admisión de estudiantes y la "diversidad de opiniones".
Trump y su administración intentaron congelar miles de millones de dólares en fondos para la universidad y sus facultades, lo que obstaculizó investigaciones vitales e innovaciones de alta tecnología.
En septiembre, un juez federal de Boston dictaminó que la medida era en gran parte ilegal y ordenó la restitución de los fondos.
En un breve documento judicial presentado el jueves por la noche, los abogados del gobierno escribieron: "Los demandados apelan".
Aún no se ha fijado una fecha para la vista de la apelación.
Harvard demanda al Departamento de Seguridad para bloquear medidas de Trump
La administración Trump ha instruido además a las embajadas estadounidenses de todo el mundo a negar visados a los estudiantes internacionales que esperan asistir a la universidad con sede en Massachusetts.
Harvard ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias para bloquear estas medidas, argumentando que son ilegales e inconstitucionales, y los tribunales las han suspendido temporalmente.
Los estudiantes internacionales representaron el 27% de la matrícula total en Harvard durante el año académico 2024-2025 y constituyen una importante fuente de ingresos para la universidad.
