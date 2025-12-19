Más Información

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; "Ojalá pague", dice

Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; "Ojalá pague", dice

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"

Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares

Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares

Inauguran rehabilitación de la Costera Miguel Alemán tras el paso del huracán John; "¡Viva Acapulco!", dice Sheinbaum desde la mañanera

Inauguran rehabilitación de la Costera Miguel Alemán tras el paso del huracán John; "¡Viva Acapulco!", dice Sheinbaum desde la mañanera

El gobierno de apeló una orden judicial que restableció fondos que había recortado a la , la más antigua de Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo, por supuestamente tolerar el antisemitismo y promover ideas de izquierda radical.

Harvard ha estado en el centro de la campaña del presidente estadounidense contra las principales del país tras desafiar sus exigencias de someterse a la supervisión de su plan de estudios, su personal, la admisión de estudiantes y la "diversidad de opiniones".

Trump y su administración intentaron congelar miles de millones de dólares en fondos para la universidad y sus facultades, lo que obstaculizó investigaciones vitales e innovaciones de alta tecnología.

Lee también

En septiembre, un juez federal de Boston dictaminó que la medida era en gran parte ilegal y ordenó la restitución de los fondos.

En un breve documento judicial presentado el jueves por la noche, los abogados del gobierno escribieron: "Los demandados apelan".

Aún no se ha fijado una fecha para la vista de la apelación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP

Harvard demanda al Departamento de Seguridad para bloquear medidas de Trump

La administración Trump ha instruido además a las embajadas estadounidenses de todo el mundo a negar visados a los estudiantes internacionales que esperan asistir a la universidad con sede en Massachusetts.

Harvard ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias para bloquear estas medidas, argumentando que son ilegales e inconstitucionales, y los tribunales las han suspendido temporalmente.

Los estudiantes internacionales representaron el 27% de la matrícula total en Harvard durante el año académico 2024-2025 y constituyen una importante fuente de ingresos para la universidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Mexicanos necesitan visa? iStock / 8213erika

¿Puedes entrar a Estados Unidos sin visa? Conoce las excepciones para mexicanos

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial. Foto: Especial

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos