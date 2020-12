Gobernador de California elige a Alex Padilla para ocupar lugar en el Senado de Kamala Harris

Alex Padilla, un demócrata de Los Ángeles, hijo de inmigrantes mexicanos, que ascendió a cargos políticos locales y estatales para convertirse en secretario de Estado de California, fue elegido este martes por el gobernador Gavin Newsom para servir en el Senado de Estados Unidos, una designación que derriba una barrera, mencionan medios estadounidenses.

Padilla se convertirá en el primer latino en representar a California en el Senado y sucederá a otra política histórica, la senadora y vicepresidenta electa Kamala Harris.

Padilla estuvo a cargo de la tarea sin precedentes de enviar boletas por correo a más de 22 millones de votantes registrados, lo que llevó a una participación récord este año.

Lee también: Tienden la mano a Biden para que se reintegre al pacto internacional

Los Ángeles Times recuerda que Padilla es hijo de inmigrantes mexicanos que se establecieron en el Valle de San Fernando y a los 26 años obtuvo un lugar en el Concejo Municipal de Los Ángeles durante el tumulto antiinmigrante de la década de 1990 después de que los votantes de California aprobaran medidas que exigían escuelas públicas "sólo en inglés" y prohibieran la asistencia y los servicios del gobierno a los inmigrantes que estaban en Estados Unidos ilegalmente.

Padilla, quien obtuvo un título en ingeniería mecánica del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se convirtió en el presidente del consejo más joven de la ciudad, un senador estatal y el actual secretario de Estado de California por dos mandatos.

En una entrevista reciente con CNN, Padilla dijo que el primer senador latino del estado sería "un hito histórico".

Martha Bárcena, embajadora de México ante EU, felicitó a Padilla en Twitter: "Muchísimas felicidades a Alex Padilla, primer senador latino y mexicano-americano. Un ejemplo más a seguir por parte de nuestra comunidad".



Congratulations! Muchísimas felicidades a Alex Padilla, primer senador latino y mexicano-americano. Un ejemplo más a seguir por parte de nuestra comunidad. Alex Padilla will be the first Latino senator. An example for our community. https://t.co/IfHukftO34

— Martha Bárcena (@Martha_Barcena) December 22, 2020