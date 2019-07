Gilroy hace recuento de daños tras tiroteo

San Francisco.— Un niño de seis años y una niña de 13, además de un joven de 25 años y el propio autor de los disparos son las víctimas mortales del último tiroteo indiscriminado en Estados Unidos, ocurrido la tarde del domingo en un festival de comida al aire libre en Gilroy, California, informó ayer la policía.

Santino William Legan, de 19 años y oriundo de la localidad, fue identificado como el principal sospechoso de la matanza, que también dejó otras 12 personas heridas.

El tiroteo se produjo en las últimas horas de la jornada de clausura del Festival del Ajo (Gilroy Garlic Festival) que se celebra cada verano en la población californiana.

“La violencia por armas de fuego es una epidemia en nuestro país, y aun así nadie imaginó que esto pudiese ocurrir aquí, en nuestra comunidad”, dijo ayer el alcalde de Gilroy, Roland Velasco, quien compareció junto al jefe de policía y al de bomberos para dar la última hora sobre la investigación.

Legan accedió al recinto de la feria —para entrar había que pasar por un detector de metales— cortando una valla protectora en la tarde del domingo y, una vez dentro, disparó de forma indiscriminada con un fusil de asalto similar a un AK-47, que adquirió legalmente a principios de mes en el estado de Nevada, lo que le permitió eludir la legislación de California, que impide vender rifles y escopetas a menores de 21 años.

Según explicó el jefe de policía de la localidad, Scot Smithee, un grupo de tres agentes que se encontraban en la feria fueron avisados, se dirigieron al lugar y, al verlos llegar, Legan abrió fuego contra ellos, ante lo que los agentes respondieron con sus pistolas y lo abatieron.

Simthee indicó que aún se desconoce qué llevó al sospechoso a cometer el tiroteo y el Buró Federal de Investigación (FBI) está ayudando en las pesquisas, que incluyen saber si hay más sospechosos. En una cuenta de Instagram, Legan se describió como de nacionalidad italiana e iraní. Además, en un mensaje decía que hay que leer Might is Right, una aparente alusión al manifiesto racista Might is Right or The Survival of the Fittest (El Poder está Bien o la Sobrevivencia del más apto), escrito en 1890.

Según testigos, una persona le preguntó al tirador por qué estaba atacando a la gente y él contestó: “Porque estoy muy enojado”.

“Nos giramos cuando oímos disparos y vimos a un hombre vestido de camuflaje con un chaleco naranja. Creí que era un policía”, indicó a la cadena local ABC7 Litzy Munguia, quien acudió al festival junto a su pareja.

El presidente Donald Trump recordó a las víctimas del ataque. “Mientras familias pasaban un tiempo juntos durante una feria local, un asesino malhechor abrió fuego y mató a tres ciudadanos inocentes, incluido un niño de corta edad”, declaró el mandatario en la Casa Blanca.