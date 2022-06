Gata sobrevive luego de estar por 46 minutos dentro de una lavadora en España

Dicen que los gatos tienen siete vidas y una felina de la ciudad de Córdoba, en España, parece haberse gastado una el pasado sábado 18 de junio. Su nombre es Kitty y es una sobreviviente.

Es una gata persa, tiene dos años y comparte su hogar con un gato llamado Copito.

'Todavía no tengo muy claro cómo pasó'

Su dueña no se percató de que la mascota había entrado a la lavadora y la encendió. El animal se mantuvo girando al son del electrodoméstico por unos 46 minutos, rodeado por varios pares de tenis y algunos trapos.

"Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido", contó Estrella, la dueña de Kitty, al diario local 'Cordópolis'.

Fue tremenda la sorpresa que se llevó cuando la halló. Además, se desesperó porque la lavadora estaba en el ciclo de centrifugado, que suele ser muy fuerte, y a 30 grados centígrados: "Todavía no tengo muy claro cómo pasó".

Lo que pudo haber salvado al animal, según dijo la dueña, fue que el electrodoméstico estaba programado para ropa delicada, siendo un centrifugado mucho más suave que el normal.

¿Cómo la hallaron?

La hija de Estrella fue a sacar la ropa para ponerla a secar cuando la gata salió a toda prisa, presa del pánico, y dejó en shock a toda la familia.

Por supuesto, inmediatamente lograron atrapar a la felina, se dirigieron a un centro de urgencias veterinarias para asegurarse de que no había sufrido ningún daño grave.

Aunque presentó una dificultad respiratoria, producto de la cantidad de agua que consumió dentro de la lavadora, el veterinario llegó a la conclusión de que estaba en buen estado y de que solo necesitaría un antibiótico.

Finalmente, la gata ahora es reconocida en la zona como un milagro, ya que ni siquiera los especialistas se explican cómo sobrevivió y no presentó mayor daño en su salud. Creen que la lavadora pudo haber detectado algo raro o diferente, peso de más, por ejemplo, y por eso no centrifugó como tal.

