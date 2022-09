“Fueron brutalmente torturados”: Ucrania denuncia maltrato a sus soldados en manos rusas

KIEV.- Luego de que Ucrania denunciara ayer que “muchos” de sus soldados fueron “brutalmente torturados” tras anunciarse un amplio canje de prisioneros de guerra con Rusia, se viralizaron en redes sociales las fotos del antes y del después del cautiverio de Mykhailo Dianov, un músico y combatiente ucraniano que fue capturado cuando defendía la planta siderúrgica de Azovstal, el último bastión de la resistencia en Mariupol.

En una impresionante imagen posterior al cautiverio –que duró cuatro meses– se puede ver a un Dianov escuálido, con los huesos de los brazos deformados y la cara hinchada por los golpes.

Ukrainian soldier Mykhailo Dianov is among the fortunate ones: in contrast with some of his fellow POWs, he survived russian captivity. This is how russia “adheres” to the Geneva Conventions. This is how russia continues the shameful legacy of Nazism. pic.twitter.com/cJpx7ZWQYo

