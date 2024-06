Este miércoles se registró un encontronazo entre manifestantes y fuerzas del orden frente al Congreso de Argentina, en Buenos Aires. Esto, al tiempo que se discutía la ley Bases, proyecto fundamental para el gobierno del presidente Javier Milei.

La policía argentina recurrió al uso de agua y gases lacrimógenos contra los participantes a la manifestación para dispersarlos.

Los enfrentamientos derivaron en la quema de un automóvil frente al Congreso. Por lo anterior, el conductor de un noticiario calificó la acción de un manifestante como la de "un primate".

"Mirá al primate ése, lo que hace, con perdón a los primates. Hay que agrandar las cárceles urgente, por favor", dijo.

Un automóvil arde durante enfrentamientos entre la policía y manifestantes antigubernamentales frente al Congreso, donde los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. Foto: AP Foto/Gustavo Garello

🔵 Violencia en el Congreso: los manifestantes dieron vuelta y prendieron fuego un auto de Cadena 3 pic.twitter.com/OM7xaZOxc9 — LA NACION (@LANACION) June 12, 2024

Manifestantes y policías protagonizan un choque a las puertas del Senado de Argentina mientras la cámara legislativa debate la ley de Bases, el proyecto estrella del Gobierno, con el que el presidente Javier Milei pretende implementar un paquete de reformas económicas de gran calado. Foto: EFE

Mientras senadores debatían el proyecto de ley insignia del presidente argentino Javier Milei, los concurrentes a la protesta así como agentes de la policía antidisturbios se batían en un choque encarnizado.

Manifestantes antigubernamentales chocan con la policía afuera del Congreso, mientras los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina. Foto: AP

Manifestantes antigubernamentales chocan con la policía afuera del Congreso, mientras los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. Foto: AP/Gustavo Garello

Foto: Luis ROBAYO/AFP

Uno de los momentos que más conmovieron en redes sociales fue el choque entre una asistente a la protesta que interpeló a un policía.

La mujer le pidió al uniformado sacarse el casco, agregando que aún "estás a tiempo, vení de este lado, boludo".

"Acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que vos des la jeta y te peguen. ¡El pueblo nunca hace eso: te respalda, te defiende!", espetó. En tanto, la manifestante se percató de que el agente comenzaba a romper en llanto ante los comentarios persuasivos de ésta.

"Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. ¡No seas boludo!", añadía la joven, cuando otros elementos retiraron al oficial ante su visible desmoronamiento.

POLICÍA LLORANDO EN LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA LEY BASES. “ ESTAS A TIEMPO SÁCATE EL CASCO Y VENI DE ESTE LADO”. pic.twitter.com/bsVAyE3nOT — Peronismo 4.0 (@peronismo4_0) June 12, 2024

¿De qué trata la "Ley Base", el nuevo proyecto de ley en Argentina?

El Senado debate la Ley Bases que en sus 238 artículos incluye incentivos a las grandes inversiones por 30 años, una reforma laboral, privatizaciones y una polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal, a quien le urge un respaldo legislativo tras seis meses de gobierno sin lograr la aprobación de ninguna ley.

La reforma laboral en particular "vuelve al siglo pasado cuando el empleado no tenía ningún derecho laboral; no resiste el análisis constitucional y va a generar conflicto y litigiosidad", acusó el senador opositor Mariano Recalde.

La ley ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en abril. Si los senadores le dan apoyo, el texto volverá a la Cámara Baja para su sanción definitiva.

"El esfuerzo de los argentinos en estos meses es mayúsculo, esperamos (con esta ley) sentar las bases del progreso", dijo en su discurso de apertura el senador oficialista Bartolomé Abdala al defender el proyecto del Ejecutivo.

El debate, que puede extenderse hasta la madrugada del jueves, es repudiado en las calles por organizaciones sociales, partidos de izquierda, jubilados, docentes y sindicatos, algunos de los cuales lanzaron una huelga contra el proyecto.

***Con información de AFP

