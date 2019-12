Cinco personas murieron después de que un volcán en Nueva Zelanda hiciera erupción el lunes, provocando una enorme nube de ceniza y vapor cuando docenas de turistas exploraban sus laderas.

El hecho también dejó impactantes imágenes luego de que una inmensa columna de humo, de cerca de 3 mil metros, se elevara como consecuencia de la erupción.



(AFP)

"Cuarenta y siete personas entraron en la isla. Ahora podemos confirmar que cinco han fallecido, 31 se encuentran en el hospital, ocho están desaparecidos y tres han sido dados de alta" dijo el agente de policía Bruce Bird.

Las personas visitaban White Island cuando se produjo la explosión, que lanzó una gran cantidad de ceniza y piedras al aire.



(EFE)

Entre los fallecidos hay turistas de Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Malasia.

Michael Schade, uno de los turistas testigos de la erupción, mostró en la red social Twitter a través de varios videos cómo el barco en el que viajaba había zarpado de la isla minutos antes de la explosión.



Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.

The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019