La Fiscalía de Guatemala ordenó el martes la detención de una exdiputada y funcionaria de confianza del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, quien es investigada por el caso contra el partido del gobernante y por el cual se busca retirar la inmunidad al mandatario.

La exdiputada Ligia Hernández confirmó en un vídeo que subió a su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, la medida en su contra. La policía ejecutó la orden y la trasladó a la Torre de Tribunales para que el juez de la causa le haga saber el motivo de su detención, refirió.

“Hoy se comete una nueva injusticia a manos del Ministerio Público, han girado una orden de captura en mi contra y por más que quieran criminalizarme yo no les tengo miedo”, señaló Hernández, quien fue diputada por el partido Movimiento Semilla y actualmente es directora del Instituto para la Víctima.

“Este desesperado ataque no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir y extinguir todo intento por recuperar nuestro país capturado por un grupito de criminales que se niega a soltar un poder que ya no le pertenece”, dijo Hernández tras asegurar que enfrentará a la justicia para demostrar su inocencia.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía dijo que el delito por el que se pidió el arresto de Hernández es financiamiento electoral no registrado, supuestamente por recibir fondos para la campaña del partido político que llevó a la presidencia a Arévalo.

Hernández es una de las fundadoras de Semilla. También fue secretaria adjunta y fiscal del partido político.

“Me parece un descaro absoluto de parte del Ministerio Público y un claro mensaje de intimidación, pero no lo van a lograr, es un caso inventado”, señaló Samuel Pérez, diputado y líder de la bancada de Semilla en el Congreso. “Ella es uno de los liderazgos más visibles del partido, una mujer íntegra e incorruptible”, afirmó el congresista a The Associated Press.

El gobierno guatemalteco aún no se ha pronunciado sobre esa medida.

La Fiscalía investiga a Semilla por supuestamente haber falsificado firmas para la conformación del partido. El juez de la causa, Fredy Orellana, ha autorizado todas las diligencias en el proceso y se negó a permitir que durante meses la defensa de los miembros del partido pudieran tener acceso a la investigación.

La Fiscalía aceleró sus investigaciones contra Semilla en 2023 al conocerse que Arévalo se disputaría la presidencia en una segunda vuelta electoral, elección que finalmente ganó. La Fiscalia, incluso, intentó que se le levantara el derecho de inmunidad que tiene Arévalo con varios casos para evitar que llegara al poder, sin lograrlo.

