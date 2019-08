FBI investiga tiroteos en El Paso y en Ohio: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el FBI, la policía local y estatal están trabajando juntos en El Paso y en Dayton, Ohio para esclarecer lo sucedido en ambos hechos.

En su cuenta de Twitter escribió: "La aplicación de la ley fue muy rápida en ambos casos. ¡Se darán actualizaciones durante todo el día!".



The FBI, local and state law enforcement are working together in El Paso and in Dayton, Ohio. Information is rapidly being accumulated in Dayton. Much has already be learned in El Paso. Law enforcement was very rapid in both instances. Updates will be given throughout the day!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019