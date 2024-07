Washington.— El atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump fue un acto de “terrorismo doméstico” perpetrado por un lobo solitario cuyas motivaciones aún se desconocen, señaló ayer el Buró Federal de Investigaciones (FBI), un día después del ataque que dejó a Trump herido, a un asistente a su mitin muerto y al agresor abatido.

“En este momento, la información que tenemos indica que el tirador actuó solo y que actualmente no hay preocupaciones de seguridad pública”, dijo en una teleconferencia Kevin P. Rojek, el agente del FBI que dirige la investigación. Explicó que por el momento no se ha identificado “una ideología asociada con el sujeto”, quien efectivamente, como se informó previamente, usó un rifle semiautomático tipo AR-15 que compró su padre, aunque no queda claro si tomó el arma con permiso de su progenitor o no.

Por el momento el hecho se maneja como un caso de “terrorismo doméstico”; el arma y el teléfono celular de Thomas Matthew Crooks fueron enviados a un laboratorio del FBI en Virginia. Las publicaciones en redes sociales y textos hechos por el joven y que han sido revisados hasta el momento por los efectivos policiales no revelaban ninguna ideología política, ni tampoco se han descubierto antecedentes de algún tipo de enfermedad mental.

Durante las pesquisas sobre el ataque ocurrido el sábado en un mitin de Trump en Butler, Pennsylvania, se encontraron dos dispositivos con material explosivo en el vehículo del sospechoso del intento de magnicidio, así como en su domicilio en Bethel Park, en el mismo estado, donde vivía con sus padres.

Además de la herida que Trump sufrió en el oído, falleció un asistente al mitin, y otras dos personas resultaron heridas, aunque su estado pasó ayer de grave a estable.

Trump, quien el mismo sábado fue dado de alta, llegó ayer por la tarde a Milwaukee para el arranque de la Convención Nacional Republicana. A pesar de sus elogios a los agentes del Servicio Secreto que lo protegieron, esta institución ha sido criticada por lo que se considera como graves fallas, al no haber detectado al tirador a tiempo.

De acuerdo con Michael T. Slupe, alguacil del condado de Butler, un policía local descubrió a Crooks, de 20 años, en el techo de una estructura, tras la denuncia de algunos testigos, pero el agresor le apuntó con su rifle y el policía “se fue porque no quería ser asesinado”. Acto seguido, inició el tiroteo. Las críticas alcanzaron tales dimensiones que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el inicio de una investigación independiente para saber qué pasó. Al mismo tiempo, llamó a evitar especulaciones y permitir a las autoridades hacer su trabajo.

“Bajar la temperatura”

Por la noche, Biden dio un mensaje desde la Oficina Oval en el que pidió “bajar la temperartura”, tras el ataque. “Un expresidente fue baleado. Un ciudadano estadounidense, asesinado... No podemos, no debemos seguir este camino”. Recordó el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, para subrayar cómo la violencia viene de tiempo atrás, y llamó a defender la democracia y resolver las diferencias en las urnas.

Líderes mundiales condenaron el ataque, como el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y dirigentes europeos, asiáticos y africanos. El gobierno ruso denunció la “atmósfera creada por esta administración... la atmósfera en torno al candidato Trump provocó eso que hoy enfrenta EU”.