Exsecretaria de Estado de EU felicita a Biden y Harris tras triunfo electoral

La exsecretaria de Estado de EU, Condoleezza Rice, felicitó al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris.

"Felicitaciones al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris, y al pueblo estadounidense que votó en cifras récord mostrando la fuerza y ​​vitalidad de nuestra democracia", escribió en Twitter.

"Ahora, unámonos por el bien común con empatía y respeto mutuos", pidió en su mensaje.

Congratulations President-elect @JoeBiden and Vice President-elect @KamalaHarris, and to the American people who voted in record numbers showing the strength and vibrancy of our democracy.

— Condoleezza Rice (@CondoleezzaRice) November 9, 2020