Un policía murió y 14 personas resultaron heridas en explosiones registradas la noche del sábado en Leópolis, en el noroeste de Ucrania, informó el alcalde local, quien denunció un "acto terrorista".

Autoridades y medios locales reportaron fuertes explosiones en el centro de la ciudad cercana a la frontera con Polonia y lejos del frente de combate, mientras el alcalde Andrii Sadovi indicó en Telegram que murió un policía y 14 personas fueron hospitalizadas.

"Fue un acto terrorista", agregó el alcalde, sin precisar quiénes fueron los responsables de las explosiones.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, militares y autoridades ucranianas han sido blanco de explosiones en varias ocasiones en sitios alejados del frente de combate.

