Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Cruz Azul vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 21 de febrero

Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental

Gurría Treviño, salario mensual equivalía al de dos presidentes de México; se jubiló a los 43 años con jugosa pensión

EDC México 2026: claves para disfrutar el festival sin agotarte

Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Investigan desaparición del hijo del exsenador Jorge Luis Preciado tras localizar su auto calcinado; revisan cámaras de la zona

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Un policía murió y 14 personas resultaron heridas en explosiones registradas la noche del sábado en , en el noroeste de , informó el alcalde local, quien denunció un "acto terrorista".

Autoridades y medios locales reportaron fuertes explosiones en el centro de la ciudad cercana a la frontera con Polonia y lejos del frente de combate, mientras el alcalde Andrii Sadovi indicó en Telegram que murió un policía y 14 personas fueron hospitalizadas.

"Fue un ", agregó el alcalde, sin precisar quiénes fueron los responsables de las explosiones.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, militares y autoridades ucranianas han sido blanco de explosiones en varias ocasiones en sitios alejados del frente de combate.

