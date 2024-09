Beirut.— Buscapersonas, bípers, utilizados por miembros de la milicia libanesa Hezbolá explotaron casi simultáneamente en Líbano y Siria, matando al menos a nueve personas, incluida una niña de 8 años, e hiriendo a miles más, dijeron las autoridades, que culparon a Israel de lo que pareció ser un sofisticado ataque a distancia.

Entre los muertos se encuentra al hijo de un diputado de Hezbolá, dijo a la AFP una fuente cercana al grupo chiita libanés.

Entre los heridos figura el embajador iraní en Beirut, Mojtaba Amani, quien está fuera de peligro, indicó la televisión estatal de Irán.

Lee también: Israel instaló explosivos en bípers taiwaneses vendidos a Hezbolá, según el NYT

Igualmente en la vecina Siria 14 personas resultaron heridas por la explosión de bípers utilizados por Hezbolá, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), organización con sede en el Reino Unido. El misterioso incidente se produjo en medio de crecientes tensiones entre Israel y Hezbolá, organización respaldada por Irán, que han intercambiado bombardeos en la frontera entre Israel y Líbano desde el ataque del 7 de octubre a Israel por parte de Hamas que desencadenó la guerra en Gaza.

“El enemigo israelí es plenamente responsable de esta agresión criminal” y “recibirá sin ninguna duda su justo castigo”, afirmó Hezbolá en un comunicado. También Hamas, en el poder en la franja de Gaza, denunció una “agresión terrorista sionista”, que no distingue “entre combatientes de la resistencia y civiles”.

La coordinadora especial de Naciones Unidas para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, alertó del riesgo de una “escalada sumamente preocupante en un contexto ya (...) volátil” y urgió “a todas las partes involucradas a abstenerse de cualquier acción (...) que pueda desencadenar una conflagración más amplia”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Líbano, Abdallah Bou Habib, dijo que el país se estaba preparando para una importante represalia por parte de Hezbolá. Bou Habib le dijo a The New York Times: “Si Israel cree que con esto va a devolver a sus desplazados del norte de Israel, se equivoca. Esto intensifica la guerra (...) Hezbolá definitivamente va a tomar represalias a lo grande. ¿Cómo? ¿Dónde? No lo sé”.

The Associated Press se puso en contacto con el ejército israelí, que se negó a hacer comentarios. Las explosiones se produjeron horas después de que la agencia de seguridad interna de Israel dijera que había frustrado un intento de Hezbolá de matar a un exfuncionario de seguridad israelí utilizando un dispositivo explosivo que podía detonarse a distancia.

En Washington el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller dijo que Estados Unidos “no sabía de esto con anterioridad” y no estuvo involucrado. “En este momento estamos recabando información”, indicó.

Una fuente cercana a Hezbolá dijo que “cientos de miembros” del movimiento “habían resultado heridos por la explosión simultánea de sus buscapersonas”, tanto en los suburbios del sur de Beirut como en el sur de Líbano y en el valle oriental de la Bekaa. Un periodista de AFP en esa región vio numerosos heridos en los hospitales. Otro periodista en la ciudad de Sidón, en el sur, informó de la llegada de decenas de ambulancias a los hospitales.

Las explosiones se producen horas después de que Israel anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra en Gaza. Cualquiera que fuera el objetivo, el operativo se dirigió a una extraordinaria cantidad de personas con cientos de pequeñas explosiones, todas a la vez, dondequiera que estuviera el portador del buscapersonas, que dejaron a algunas personas mutiladas. Un video que circula en internet muestra a un hombre en un local de comestibles en un mercado cuando la bolsa que lleva en su cadera explota; él cae al suelo y la gente que está cerca huye. Los fotógrafos de AP en los hospitales de la zona dijeron que las salas de emergencia estaban saturadas. A algunos pacientes les faltaban manos o les volaron pedazos de las piernas cerca de los bolsillos.

Lee también: Esto es lo que sabemos sobre las explosiones de bípers en Líbano y Siria

Hezbolá había pedido a sus miembros que dejaran de utilizar teléfonos móviles para evitar el riesgo de intercepción de Israel. Entonces, el poderoso partido instaló un sistema de bíper, que no requiere tarjetas SIM ni conexión a internet, para organizarse y llamar a sus miembros a unirse a sus unidades. Según la agencia oficial de noticias de Líbano, el sistema “fue pirateado utilizando alta tecnología”.

El ministro de salud de Líbano, Firas Abiad, dijo que además de los 9 muertos hay 2 mil 750 heridos, incluyendo 200 graves. Hezbolá dijo en un comunicado que dos de sus miembros estaban entre los muertos. “Consideramos al enemigo israelí totalmente responsable de esta agresión criminal que también tuvo como blanco a civiles”, recalcó al añadir que Israel “con seguridad recibirá su justo castigo”.

La agencia iraní IRNA dijo que el embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, resultó herido superficialmente por la explosión de un buscapersonas y fue tratado en un hospital. El incidente se produce en un momento de creciente tensión entre Líbano e Israel. Hezbolá y las fuerzas israelíes se han enfrentado casi a diario tras el inicio de la guerra de Israel en Gaza, en octubre. Los enfrentamientos han matado a cientos de personas en Líbano y a decenas en Israel y han desplazado a miles en ambos lados de la frontera.