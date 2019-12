Evo se blinda ante orden de captura de gobierno interino

Buenos Aires/La Paz.— El expresidente boliviano Evo Morales conformó un equipo internacional de abogados, que incluye al ex juez español Baltasar Garzón, para pelear contra la orden de captura emitida en su contra por la fiscalía boliviana, la cual lo acusa de sedición y terrorismo.

“Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar en Europa. Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión”, declaró en una rueda de prensa celebrada en Argentina, donde está refugiado, informó el diario boliviano Página Siete.

Morales insistió en que la orden de captura “no es constitucional ni legal”, porque, según argumentó, “Evo sigue siendo presidente”.

El líder indígena defendió que puesto que la Asamblea Legislativa no llegó a debatir ni a aceptar su dimisión, ésta no se materializó. También esgrimió que su sucesora interina, Jeanine Áñez, no respetó la línea de sucesión presidencial fijada en la Constitución, “por lo que cualquier acto del gobierno de facto (...) es ilegal”.

La fiscalía emitió el miércoles una orden de detención contra Morales por sedición y terrorismo, delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas postelectorales.

La orden de detención también se dirige contra Faustino Yucra, el líder cocalero que habla con Morales en la conversación telefónica que dio lugar a la investigación penal contra el antiguo mandatario.

En la grabación, que hizo pública el gobierno de Áñez, la voz atribuida a Morales instó a Yucra a dar “dura batalla a los fascistas y racistas (...) Va a ser hora de combate, combate, combate (...) con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”.

En concreto, le ordenó que hagan “cercos de verdad”, de modo que “no entre comida a las ciudades”. Además, le explicó que, para que la gente no se “canse”, los organice en grupos que se vayan rotando cada 24 horas: “Hay bloqueo hasta ganar, hermano”.

Tanto Morales como Yucra se encuentran en Argentina. El líder indígena dimitió el 10 de noviembre tras confirmarse las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre. Primero llegó a México, pero la semana pasada recaló en Buenos Aires como refugiado tras una breve escala en Cuba por razones médicas.

El gobierno de Áñez también acusó a Morales de cobrar hasta 20 mil dólares a cambio de nombrar jueces. “Tenemos denuncias de cómo se ponía o elegía a los jueces. Para ser uno en este país uno tenía que pagar 20 mil dólares”, declaró el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

Indicó que por esta razón “más de dos tercios de los jueces son transitorios”, porque “eran manejados por el anterior gobierno (...) Los ponían a dedo y los sacaban cuando no querían actuar a la voluntad del Ejecutivo”.