Europa afirma que superará "chantaje" ruso con el gas, tras suspensión de suministro a Polonia y Bulgaria

Bruselas.- La Comisión Europea aseguró este miércoles que la Unión Europea está preparada para el "chantaje" de Rusia con los hidrocarburos, después de que la empresa gasera rusa Gazprom, decidiera cortar el suministro a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, como exige ahora Moscú.

"No es una sorpresa que el Kremlin utilice combustibles fósiles para intentar chantajearnos" y "nuestra respuesta será inmediata, unida y coordinada", dijo en una breve rueda de prensa la presidenta del Ejecutivo comunitario, la alemana Ursula von der Leyen, quien subrayó que la UE ya había elaborado planes de contingencia ante ese escenario.

También el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, aseguró en las redes sociales que los Veintisiete responderán "unidos" y de manera solidaria ante la decisión unilateral de Gazprom, que Bruselas entiende como la utilización de la energía como arma de guerra.

La gasística rusa ha dejado de enviar gas a Polonia y Bulgaria pese a tener obligaciones contractuales, alegando que esos países habían rechazado abonar los pagos en rublos, como exige Moscú para sortear parte de las sanciones financieras impuestas por la UE como respuesta a la invasión de Rusia sobre Ucrania.

Von der Leyen, incluso, ha avisado a las empresas energéticas de que acceder a abonar el gas en rublos si los contratos están en dólares o euros, y 97% de ellos contempla "específicamente" el pago en esas divisas, supone una violación de las sanciones europeas y exponen a las compañías a un "alto riesgo".

"Pagar en rublos, si no está previsto en el contrato, es un incumplimiento de nuestras sanciones. Está muy claro", dijo la política alemana.

No obstante, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría y mayor aliado en la UE de Vladímir Putin, anunció hace tiempo que está dispuesto a pagar las importaciones de gas en rublos. Y aparentemente no es el único Estado miembro abierto a satisfacer los requisitos de Moscú, extremo que evitó confirmar Von der Leyen.

"He oído que no sólo Hungría, sino también Austria y Alemania, están dispuestas a pagar por el gas ruso en rublos. ¿Siguen estando en la eurozona o en la rublozona?", ironizó en Twitter el expresidente del Consejo Europeo y presidente del Partido Popular Europeo, el polaco Donald Tusk.

